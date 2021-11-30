Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після так званого референдуму, який 16 березня 2014 року пройшов на території українського Криму, «півострів де-юре та де-факто став російським». Про це Лукашенко сказав в інтерв’ю російському державному пропагандистському агентству «РИА Новости». Витяг з інтерв’ю опублікувала прес-служба Лукашенка.

«Раніше я говорив, що Крим де-факто російський, а після референдуму він і де-юре став таким», – зазначив Лукашенко і додав, що він має право відвідувати півострів незалежно від того, під чиїм керівництвом він перебуває.

«Це і мій Крим!» – заявив білоруський диктатор і розповів, що вперше на морі він побував саме в Криму. Самопроголошений президент Білорусі повідомив, що президент Росії Володимир Путін уже запрошував його на півострів. У зв’язку з цим, Олександр Лукашенко зазначив, що готовий прилетіти у Севастополь на літаку і вже звідти почати візит.

«Якщо туди прилетять президент Білорусі та президент Росії, то яке ще може бути визнання? Ні для мене, ні для Путіна цього питання взагалі не існує», – резюмував Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко пообіцяв своє втручання у разі активізації війни на Донбасі й зазначав, що «зрозуміло, на чиєму боці буде Білорусь».