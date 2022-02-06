Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія спільно із російськими військовими дадуть військову відповідь Україні

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пригрозив спільно із Росією дати військову відповідь Україні, якщо та почне наступ на Донбасі. Про це самопроголошений президент Білорусі заявив в інтерв’ю російському пропагандисту Владіміру Соловйову, фрагмент якого опублікував державний білоруський ресурс «Белта» у неділю, 6 лютого.

Лукашенко заявив, якщо Україна «здійснить дуже серйозні акції» на Донбасі, білоруська армія діятиме так само, як і російська. На уточнення Соловйова, чи буде це спільна відповідь Росії та Білорусі, диктатор відповів ствердно: «Звичайно».

«Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але ж не мені вам пояснювати», – заявив Лукашенко

Раніше Пентагон заявив, що американська розвідка має докази того, що Росія розробила план вторгнення в Україну, яке може початися із провокації. Її РФ використає як привід для початку бойових дій, звинувативши Україну в теракті.

The Guardian з посиланням на офіційних осіб США писало, що для виправдання наступну Росія планує зняти сфабрикований пропагандистський ролик нібито нападу українських військових на російську територію або на «російськомовне населення», імовірно, Донбасу.

Сам Лукашенко кілька разів виступав з відверто ворожою риторикою щодо України. Зокрема, він і раніше погрожував «не залишитись осторонь в разі війни на Донбасі» або на кордонах із Росією, визнавав Крим «російським», заявляв, що Росія розмістила в Білорусі ракетний комплекс С-400 і звинувачував Україну в стягуванні сил до білоруського кордону.