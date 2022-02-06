За оцінками розвідки США, Росія може дійти до Києва і захопити українську столицю за кілька днів. Про це пише Washington Рost, посилаючись на нові дані розвідки.

Американська розвідка вважає, що Кремль планує наступ на Київ, відправивши частину військ на південь до Житомира і рухаючись на схід до столиці, а ще частину на захід, що дозволить уникнути зони ЧАЕС і оточити Київ.

Деякі російські наземні підрозділи, які знаходяться в Білорусі, вже зближаються з українським кордоном під приводом навчань. За оновленими оцінками військових і розвідки США, Росії для того, щоб увійти до Києва, буде потрібно два дні. Це може призвести до загибелі 50 тис. мирних жителів, викликати гуманітарну кризу і появу до 5 млн біженців.

Посилаючись на співробітників американської розвідки, видання стверджує про те, що Росія стягнула до кордонів України близько 70% сил та засобів, необхідних для великомасштабного вторгнення. Росією підготовлено 83 батальйонні тактичні групи кількістю близько 750 військовослужбовців у кожній. Тоді як два тижні тому було зафіксовано присутність 60 таких груп.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що в разі нападу РФ на Україну українська столиця може бути захоплена протягом 72 годин, пише Fox News. Американський воєначальник стверджує, що під час захоплення Києва можуть загинути до 15 тис. українських солдатів і до 4 тис. російських.