Німецький таблоїд Bild, що раніше публікував карту окупації України, опублікував матеріал, в якому окреслені плани Росії стосовно окупації України. Посилається Bild на дані розвідки.

Видання наголошує, що Росія ще не наважилася на повномасштабний наступ, проте спецслужби вже мають інформацію про плани Кремля щодо України, які можуть бути реалізовані лише у випадку, якщо Кремль зважиться розв'язати повномасштабну війну, і якщо така атака буде успішною.

Наразі у російських військових колах обговорюється план встановлення в Україні жорстокого маріонеткового режиму, підконтрольного Кремлю – йдеться про кілька етапів поглинання України. Відповідно до першого етапу, РФ хоче спочатку придушити українську армію і взяти великі українські міста, де згодом мали б з'явитися осередки спецслужб РФ та лояльні до Путіна політики.

Другий етап передбачає скликання маріонеткової «Народної Ради» замість Верховної Ради, яка мала б замінити Верховну Раду і створити «уряд», який мав би взяти на себе керівництво країною. Все це супроводжувалося б «не баченими за масштабом» пропагандистськими зусиллями в Україні та на Заході.

Третій етап передбачає знищення руху опору та табори для незгодних українців. Bild стверджує, що у планах РФ є «табори для утримання проукраїнських активістів» та складання списків тих, хто буде кинутий у ці табори. Розвідники вказують, що головною метою РФ є створення нової «союзної держави», до якої увійшли б РФ, Україна та Білорусь.