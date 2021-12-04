Згідно з даними західних розвідок, напад Росії на Україну планується в три етапи на початку 2022 року. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Зазначається, що план вторгення відомий ще з середини жовтня. ЦРУ перехопило російські військові повідомлення, спочатку проінформувавши про це власний уряд, який повідомив НАТО.

Саме про цей план першим повідомило видання The Washington Post, переконуючи, що російська армія завдасть одночасну атаку з Криму, з Донбасу і з півночі України. Проте нові розвіддані свідчать, що РФ розглядає атаку в три етапи і захоплення до двох третин території України, включаючи Київ.

На першому етапі буде захоплений південь України, щоб забезпечити поставки в Крим, а також відрізати Україну від моря і, отже, від постачання. Росія планує використовувати десантні кораблі, які були перекинуті з Балтійського моря в регіон навесні. Російські плани передбачають проведення десантної операції на схід від Одеси, між містами Фонтанка і Коблево.

Російські війська просунуться на північний схід від міста, потім повернуть ліворуч і просунуться в Придністров'я. Цей напад оточив би Одесу. У той же час в Херсонській області вздовж річки Дніпро будуть проводитися "повітряно-десантні операції спецназу", які заблокують мости через Дніпро і, таким чином, припинять постачання.

Точно так само російські танкові частини будуть просуватися на захід з окупованого Донбасу в бік Криму. Якщо це вдасться, весь південь України опиниться під контролем Росії, і Путін побудує коридор з Росії до кордону НАТО з Румунією.

На другому етапі планується задіяти авіацію і балістичні ракети, які послаблять військовий потенціал України по всій території. Далі російські танкові частини можуть перейти кордон в Луганській і Харківській областях і просунутися до Дніпра і Полтави. Перш за все, вони будуть оточувати міста і відключати електрику, газ і постачання продовольства.

На третьому етапі кремлівська армія наступатиме на Київ з півночі. Стратеги НАТО не впевнені, чи буде режим Лукашенка брати участь у бойових діях з Білорусі.

Згодом російські війська просунуться «приблизно до лінії Коростень-Умань, щоб відрізати поставки із Західної України і чекати капітуляції Києва, а значить, і України».

В результаті такого сценарію Росія займе близько двох третин нинішньої території України. Обороноздатність України у цьому випадку хоч і оцінюється високо, але, за словами співрозмовників Bild, «Росія просто задавить кількістю війська України».

«Українці будуть битися, але вони не зможуть протистояти великому наступу росіян. Американських "Джавелінів" банально не вистачить для всіх російських танків, а безпілотників "Байрактар" для російських винищувачів. Для захисту Україні потрібні сучасні західні ЗРК типу "Патріот" і протикорабельні ракети типу "Гарпун"», – заявив журналістам один з високопосадовців НАТО.

Зазначається, що наступ у три фази не є обов 'язковою умовою і за певних обставин кожна фаза може стати останньою. З іншого боку, джерела Bild в НАТО переконують, що «якщо Росія вторгнеться, санкції все одно будуть і тоді вже немає сенсу зупинятися на пів дорозі».