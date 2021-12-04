Російська Федерація планує задіяти до 175000 військових для потенційного повномасштабного вторгнення в Україну, яке прогнозують на початок 2022 року. Про це пише The Washington Post, посилаючись на офіційних осіб США та документи американської розвідки.

The Washington Post отримав несекретний документ американської розвідки із супутниковими знімками. На них видно скупчення російських військ у чотирьох місцях. Так, наразі розгорнуто 50 батальйонно-тактичних груп, включно із «новоприбулими» бронетехнікою та артилерією.

Документи американської розвідки свідчать про перебування 70 тис. російських військових на кордоні. Однак ця цифра потенційно може зрости до 175 тис. (100 батальйонно-тактичних груп). Ще раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомляв про зосередження 115 тис. російських солдатів на кордоні, включно із окупованими територіями Донбасу та Криму.

Росія потенційно може задіяти для нападу на Україну близько 175 тис. військових (фото The Washington Post)

Кремль переміщує війська до українського кордону, вимагаючи від Вашингтона гарантії, що Україна не вступить до НАТО, а Альянс утримається від певних військових дій в Україні та навколо неї, пишуть журналісти.

Представник адміністрації президента США Джо Байдена на умовах анонімності розповів The Washington Post, що Росія планує військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року з удвічі більшим масштабом сил, ніж було минулої весни під час швидких навчань Росії.

Раніше глава Пентагону США Ллойд Остін заявив, що будь-яка відповідь Сполучених Штатів Америки на дії Росії щодо України здійснюватиметься спільно з міжнародною спільнотою. До цього Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Москву відвести свої війська від українського кордону, заявивши, що вторгнення Росії спровокує санкції, «від яких раніше США утримувалися». Про підготовку «набору значних ініціатив» для стримування Росії говорив і Джо Байден. Водночас про які саме заходи йдеться, він не уточнив.

Що відомо про російська війська на кордоні із Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Так, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі. Наразі відомо, що РФ зосередила 115 тис. військових біля українських кордонів і в Криму.

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу Росії на Україну та у серйозності намірів Володимира Путіна. За даними Bloomberg, остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.