Серкетар РНБО Олексій Данілов закликав місцеву владу сприяти формуванню сил територіальної оборони у регіонах

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов наголосив на необхідності у максимально стислі терміни завершити формування територіальної оборони Збройних сил України. Про це на міжвідомчій нараді щодо виконання вимог закону про національний спротив, йдеться на сайті РНБО у п’ятницю, 3 грудня.

Данілов нагадав, що відповідний закон набуває чинності вже з 1 січня 2022 року. Він закликав у максимально стислі терміни завершити формування командування Сил територіальної оборони ЗСУ, регіональних органів військового управління, бригад та батальйонів тероборони з урахуванням рівня загроз у кожному регіоні.

Секретар РНБО також закликав місцеву владу сприяти формуванню добровольчої компоненти сил територіальної оборони.

«Необхідно формувати ядро територіальної оборони в кожній громаді, люди мають знати чіткий алгоритм дій із захисту своєї землі», – заявив він.

Нагадаємо, що Верховна Рада ще в липні схвалила створення Сил територіальної оборони та збільшення чисельності особового складу ЗСУ на 11 тисяч людей. Передбачається, що 10 тисяч із них будуть у складі тероборони, а тисяча – у складі руху опору. Детальніше про національний спротив, територіальну оборону та рух опору читайте в матеріалі ZAXID.NET «Узаконене підпілля».

Що відомо про російська війська на кордоні із Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Так, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі. Наразі відомо, що РФ зосередила 115 тис. військових біля українських кордонів і в Криму.

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу Росії на Україну та у серйозності намірів Володимира Путіна. За даними Bloomberg, остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.