Лукашенко дав інтерв’ю російським пропагандистам

Білорусь та Росія проведуть спільні військові навчання на білорусько-українському кордоні, заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

В інтерв’ю російському державному пропагандистському агентству «РИА Новости», фрагмент якого процитувала білоруська державна агенція БЕЛТА, Лукашенко нагадав, що Україна зараз проводить на білоруському кордоні військові навчання, до них залучено 10 тис. військовослужбовців. Вони відпрацьовують у тому числі варіанти ведення війни у ​​лісисто-болотистій місцевості.

«Сьогодні у нас у Білорусі виник південний фланг – його треба закривати. Не ми ініціатори. Маємо реагувати? Маємо. І я запропонував президенту [Росії]: давайте проведемо», – сказав білоруський диктатор.

За його словами, білорусько-російські навчання будуть проведені у два етапи. Перший розпочнеться у «найближчі кілька місяців».

«Поки що ми ще верстаємо плани, але перший етап точно взимку проведемо. До цього все готово. Тому нехай там не паряться, не переживають. Ми такі навчання проведемо. І посилюватимемо цей фланг», – додав він.

Зазначимо, що в останні дні Лукашенко зробив кілька резонансних заяв щодо України. Зокрема, він пригрозив втрутитися у разі нової війни на Донбасі та стати в цій війні на бік Росії, а також заявив, що Крим є «російським» «де-факто і де-юре».

Також зазначимо, що, за інформацією української розвідки, Росія готує напад на Україну наприкінці січня або на початку лютого, який також супроводжуватиметься вторгненням через Білорусь.