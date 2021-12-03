Росія вже зосередила 94,3 тис. українських військових довкола України і в окупованому Криму, які, ймовірно, можуть бути задіяні до ескалації в Україні, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Зараз навколо України та у тимчасово окупованому Криму у постійній готовності перебувають 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 – додатково перекинуто до Криму. Сумарна кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тис. осіб», – сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 3 грудня, повідомила агенціія «Інтерфакс-Україна».

Міністр оборони зазначив, що, згідно з даними розвідки, найімовірнішим часом досягнення готовності Росії до ескалації буде кінець січня.

«Наша розвідка аналізує всі сценарії, включно із найгіршими, вона зазначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірнішим часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня. Наголошую, ескалація є ймовірним сценарієм, але не обов’язковим, і наше завдання – відвернути його», – наголосив Резніков.

Він додав, що для недопущення ескалації Україна спільно зі своїми міжнародними партнерами має зробити ціну можливої ескалації «неприйнятною для агресора».

«Україна найбільш зацікавлена в політично-дипломатичному врегулюванні. Жодних силових провокацій з нашого боку в принципі бути не може. Водночас шлях умиротворення агресора не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч», – наголосив Резніков.

Міністр також зазначив, що у Росії стартував зимовий навчальний період.

«Противник уже розпочав навчання поблизу України, активізував свою розвідку, перевіряє зв’язки та здійснює заходи з маскування. Протягом минулого тижня відбулося посилення танками та бронетехнікою угруповань у Брянській та Смоленській областях», – зазначив міністр оборони України.

За його словами, у разі входження двох великих десантних кораблів Балтійського флоту до Середземного та Чорного моря їх загальна кількість у регіоні збільшиться до дев’яти.

«Разом з катерами це дозволить противнику одночасно перекидати до 3 тис. військовослужбовців та до 250 одиниць бойової броньованої техніки. Це свідчить про збереження рівня напруженості в Азово-Чорноморському регіоні», – наголосив голова Міноборони.

Він зазначив, що противник вже застосовує серію невійськових заходів, зокрема інформаційних, економічних, енергетичних.

«Його мета – спровокувати внутрішню дестабілізацію, яка послабить нашу оборону», – вважає Резніков.