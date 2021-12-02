Україна отримає від ЄС 31 млн євро для зміцнення обороноздатності країни. Кошти виділяють у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.

«Важливі новини з Брюсселя: Рада ЄС ухвалила рішення про виділення 31 млн євро на зміцнення обороноздатності України... Ми високо цінуємо цей крок, який підтверджує стратегічні відносини Україна-ЄС», – написав 2 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

З його слів, ці кошти спрямують на розвиток та зміцнення Збройних сил України за такими напрямками:

медицина;

інженерні можливостей та захоти розмінування;

мобільность та матеріально-технічноге забезпечення;

кібербезпека.

Що відомо про російська війська на кордоні із Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Так, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі. Наразі відомо, що РФ зосередила 115 тис. військових біля українських кордонів і в Криму

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу Росії на Україну та у серйозності намірів Володимира Путіна. За даними Bloomberg, остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.