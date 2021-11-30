На тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях бойовики в листопаді завозили бойову техніку, озброєння, а також пальне. Для цього вони використовували залізничний і автомобільний транспорт. Про це повідомляє прес-служба ГУР Міноборони.

Зокрема, в повідомленні відомства йдеться, що командування РФ протягом листопада продовжувало посилювати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі.

«Окупанти приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території РФ в з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати та інше майно військового призначення», – йдеться в повідомленні.

При цьому в підрозділи противника було доставлено більше 3 тисяч тонн пального, запаси масел і технічних рідин для експлуатації техніки і озброєння в зимових умовах.

«Повернуто чергову партію бойових машин, відновлених і модернізованих на російських ремонтних підприємствах», – заявляють у розвідці.

Що взагалі відбувається на кордонах України і чи варто чекати наступу РФ

Про перекидання російських військ до України повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post. У США звернули увагу, що підрозділи збройних сил РФ перекидають сили ближче до кордонів України.

Через кілька днів Politico опублікувало супутникові зображення, на яких видно скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами майже за 260 км від кордону Чернігівської області. Ще ближче до України журналісти помітили переміщення танків і артилерійських установок 4-ї танкової дивізії Росії.

Натомість Міноборони України заперечило цю інформацію і назвало передислокацію військ РФ «плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань». Ще через кілька днів в прикордонній службі заявили, що безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів не побачили. Речник президента України Сергій Никифоров також цю інформацію заперечив і засумнівався в правдивості повідомлень американських ЗМІ.

Вже невдовзі стало відомо, що глава ЦРУ літав у Москву, щоб дізнатися про можливе вторгнення в Україну, а США попередили про таку ймовірність Євросоюз.

Одразу після цього, ГУР підтвердило, що Росія «веде накопичення» на певному віддаленні від кордону України. Українська розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – з боку Білорусі та окупованого Криму. За даними розвідки, для цього росіяни можуть задіяти близько 100 батальйонних тактичних груп, які складають майже 100 тис. військових.

Сама ж Росія каже, що військове розміщення на її території є внутрішньою справою, і вона заперечує будь-які агресивні наміри, одночасно звинувачуючи США в провокації, коли на цьому тижні військові кораблі в Чорному морі пройшли поблизу її території.