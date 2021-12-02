Ллойд Остін висловив сподівання, що США і РФ зможуть разом працювати над «зниженням напруги в регіоні»

Глава Пентагону США Ллойд Остін назвав Росію «Радянським Союзом» та заявив, що будь-яка відповідь Сполучених Штатів Америки на дії Росії щодо України здійснюватиметься спільно з міжнародною спільнотою. Про це він заявив під час візиту до Південної Кореї, повідомляє Reuters 2 грудня.

«Все, що ми робимо, буде зроблено спільно із міжнародною спільнотою. Однак, найкращий варіант це те, що ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну», – сказав Остін.

При цьому Reuters припускає, що він назвав Росію Радянський Союзом помилково. Остін також висловив сподівання, що США та Росія зможуть працювати над «вирішенням проблем і зниженням напруги в регіоні», однак водночас закликав Крмель бути прозорим щодо нарощування військової сили.

Ще раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Москву відвести свої війська від українського кордону, заявивши, що вторгнення Росії спровокує санкції, «від яких раніше Сполучені Штати Америки утримувалися».

Що відомо про російська війська на кордоні із Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі. Наразі відомо, що РФ зосередила 115 тис. військових біля українських кордонів і в Криму

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу Росії на Україну та у серйозності намірів Володимира Путіна. За даними Bloomberg, остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.