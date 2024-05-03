Меріл Стріп має 21 номінацію на «Оскар» та виграла три з них

Американська акторка, володарка трьох «Оскарів» Меріл Стріп отримає почесну «Золоту пальмову гілку». Її нагородять за внесок у кінематограф під час відкриття 77-го Каннського кінофестивалю, повідомляє прес-служба форуму.

Нагадаємо, що режисера та продюсера Джордж Лукас отримає почесну «Золоту пальмову гілку» під час церемонії закриття кінофестивалю.

74-річна Меріл Стріп вважається однією з найбільших зірок світового кіно, вона має 21 номінацію на «Оскар» та виграла три з них. У Каннах вона отримала «Золоту пальмову гілку» у 1989 році за найкращу жіночу роль у фільмі Фреда Шепісі «Злі ангели».

«Отримати приз у Каннах для митців завжди означало найвище досягнення в кіномистецтві. Стояти в тіні тих, кого раніше вшановували, водночас і смиренно, і захопливо. Я з нетерпінням чекаю можливості приїхати до Франції, щоб особисто подякувати всім у травні цього року», – прокоментувала Стріп.

Президентка Каннського кінофестивалю Іріс Кноблох та арт-директор Тьєррі Фремо наголосили на величезних заслугах акторки.

«Вона майже 50 років працює укіно та втілила незліченну кількість шедеврів, Меріл Стріп є частиною нашої колективної уяви, нашої спільної любові до кіно», — наголосили Кноблох та Фремо в спільній заяві.

Вручатиме почесну нагороду голова цьогорічного журі Ґрета Ґервіг, яка стала першою жінкою-режисеркою, чий фільм «Барбі» у прокаті перетнув межу в 1 млрд доларів.