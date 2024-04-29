Долю «Золотої пальмової гілки» вирішать дев'яь кінематографістів

Оголошено склад журі 77-го кінофестивалю у Каннах, який пройде з 14 до 25 травня.

Фільми оцінюватимуть:

Омар Сі , французький актор («Люпен», «1+1», «Поклик пращурів»),

, французький актор («Люпен», «1+1», «Поклик пращурів»), Ебру Джейлан , турецька акторка («Зимова сплячка», «Пори року»),

, турецька акторка («Зимова сплячка», «Пори року»), Лілі Ґледстоун , американська акторка («Убивці квіткової повні»)

, американська акторка («Убивці квіткової повні») Єва Грін , французька акторка («Мрійники», «Три мушкетери»)

, французька акторка («Мрійники», «Три мушкетери») Надін Лабакі , ліванська режисерка («Капернаум»)

, ліванська режисерка («Капернаум») Хуан Антоніо Байона , іспанський режисер («Снігове товариство»)

, іспанський режисер («Снігове товариство») П'єрфранческо Фавіно , італійський актор («Команданте»)

, італійський актор («Команданте») Хірокадзу Кореєда, японський режисер («Золота пальмова гілка» за «Магазинні злодюжки»).

У грудні минулого року стало відомо, що головою журі було обрано Ґрету Ґервіг. Вона стала першою американською режисеркою на чолі журі Канського кінофестивалю, а також другим наймолодшим головою журі в історії фестивалю після Софі Лорен (1966 року тій був 31 рік).

Ґервіґ відома завдяки фільмам «Барбі» з Марго Роббі та Райаном Гослінгом, «Леді Берд» (п’ять номінацій на «Оскар»), «Маленькі жінки».