Оголошено журі 77-го Каннського кінофестивалю
До його складу увійдуть Омар Сі, Лілі Гладстоун, Єва Ґрін та інші
Кіно — Катерина Сліпченко, 0 0
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Долю «Золотої пальмової гілки» вирішать дев'яь кінематографістів
Оголошено склад журі 77-го кінофестивалю у Каннах, який пройде з 14 до 25 травня.
Фільми оцінюватимуть:
- Омар Сі, французький актор («Люпен», «1+1», «Поклик пращурів»),
- Ебру Джейлан, турецька акторка («Зимова сплячка», «Пори року»),
- Лілі Ґледстоун, американська акторка («Убивці квіткової повні»)
- Єва Грін, французька акторка («Мрійники», «Три мушкетери»)
- Надін Лабакі, ліванська режисерка («Капернаум»)
- Хуан Антоніо Байона, іспанський режисер («Снігове товариство»)
- П'єрфранческо Фавіно, італійський актор («Команданте»)
- Хірокадзу Кореєда, японський режисер («Золота пальмова гілка» за «Магазинні злодюжки»).
У грудні минулого року стало відомо, що головою журі було обрано Ґрету Ґервіг. Вона стала першою американською режисеркою на чолі журі Канського кінофестивалю, а також другим наймолодшим головою журі в історії фестивалю після Софі Лорен (1966 року тій був 31 рік).
Ґервіґ відома завдяки фільмам «Барбі» з Марго Роббі та Райаном Гослінгом, «Леді Берд» (п’ять номінацій на «Оскар»), «Маленькі жінки».
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