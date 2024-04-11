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77-й Каннський фестиваль оголосив програмуКатерина Сліпченко, 0
77-й Каннський фестиваль оголосив програму. Традиційно вона містить чимало відомих імен та довгоочікуваних прем’єр. Псує картину наявність в основному конкурсі фільму Кирила Сєрєбрєннікова з фільмом про письменника Едуарда Лимонова. На жаль, українських фільмів у програмі немає. Лише поза конкурсом покажуть фільм Сергія Лозниці «Вторгнення».
Офіційна програма 77-го Каннського фестивалю
Основний конкурс
- «Анора», Шон Бейкер
- «Види доброти», Йоргос Лантімос
- «Все, що уявляємо як світло», Паял Кападіа
- «Гранд-тур», Мігель Гомеш
- «Дівчинка з голкою», Магнус фон Хорн
- «Дикий діамант», Агата Рідінгер
- «Лимонов, балада про Едічку», Кіріл Сєрєбрєнніков
- «Мегалополіс», Френсіс Форд Коппола
- «Мій Марчелло», Крістоф Оноре
- «Мотель Дестіно», Карім Айнуз
- «О, Канада», Пол Шредер
- «Охоплені припливом», Цзя Чжанке
- «Парфенопа», Паоло Соррентіно
- «Птах», Андреа Арнольд
- «Розбиті серця», Жиль Лелуш
- «Савани», Девід Кроненберг
- «Субстанція», Каролі Фаржеа
- «Учень», Алі Аббасі
- «Емілія Перес», Жак Одіар
Програма «Особливий погляд»
- «Нора», Тауфік Альзаїді
- «Безсоромники», Костянтин Боянов
- «Королівство», Жюльєн Колона
- «Двадцять богів!», Луїза Курвуазьє
- «Суд над собакою», Летиція Дош
- «Чорний пес», Гуань Ху
- «Село поруч з раєм», Мо Хараве
- «Вересень каже», Аріан Лабед
- «Історія Сулеймана», Борис Ложкін
- «Прокляті», Роберто Мінервіні
- «Як стати цісаркою», Рунгано Ніоні
- «Мое сонечко», Хіросі Окуяма
- «Сан і Ш», Сандхія Сурі
- «В'єтнам», Мінь Куй Чіонг
- «Арман», Хальвдан Ульман Тондель
Позаконкурсні покази
- «Краса Гази», Іоланда Зауберман
- «Вчися», Клер Саймон
- «Вторгнення», Сергій Лозниця
- «Ернест Коул, втрачений і знайдений», Рауль Пек
- «Прослуховування», Даніель Отой
- «Фуріоса: Хроніки Божевільного Макса», Джордж Міллер
- «Горизонти: Частина 1», Кевін Костнер
- «У неї немає імені», Пітер Чан
- «Чутки», Еван і Гален Джонсон, Гай Меддін
Секція «Каннські прем'єри»
- «Це не я», Лео Каракс
- «Мізерикорд», Ален Гіроді
- «Усі люблять Туду», Набіль Аюш
- «Відповідний вибух», Еммануель Курколь
- «Зустріч з Пол Потом», Ріті Панх
- «Роман про Джима», Арно та Жан-Марі Ларйо
Секція «Опівнічні покази»
- «Сутінки воїна за стіною», Чин Поу-Сой
- «Я, кат», Рю Син-ван
- «Серфер», Лоркан Фіннеган
- «Балконети», Ноемі Мерлан
77 Каннський кінофестиваль пройде з 14 до 27 травня. Він відкриється стрічкою «Другий акт» Квентіна Дюп'є з Леа Сейду. Журі очолить режисерка «Барбі» Ґрета Ґервіг.
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