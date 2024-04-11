77-й Каннський фестиваль оголосив програму. Традиційно вона містить чимало відомих імен та довгоочікуваних прем’єр. Псує картину наявність в основному конкурсі фільму Кирила Сєрєбрєннікова з фільмом про письменника Едуарда Лимонова. На жаль, українських фільмів у програмі немає. Лише поза конкурсом покажуть фільм Сергія Лозниці «Вторгнення».

Офіційна програма 77-го Каннського фестивалю

Основний конкурс

«Анора», Шон Бейкер

«Види доброти», Йоргос Лантімос

«Все, що уявляємо як світло», Паял Кападіа

«Гранд-тур», Мігель Гомеш

«Дівчинка з голкою», Магнус фон Хорн

«Дикий діамант», Агата Рідінгер

«Лимонов, балада про Едічку», Кіріл Сєрєбрєнніков

«Мегалополіс», Френсіс Форд Коппола

«Мій Марчелло», Крістоф Оноре

«Мотель Дестіно», Карім Айнуз

«О, Канада», Пол Шредер

«Охоплені припливом», Цзя Чжанке

«Парфенопа», Паоло Соррентіно

«Птах», Андреа Арнольд

«Розбиті серця», Жиль Лелуш

«Савани», Девід Кроненберг

«Субстанція», Каролі Фаржеа

«Учень», Алі Аббасі

«Емілія Перес», Жак Одіар

Програма «Особливий погляд»

«Нора», Тауфік Альзаїді

«Безсоромники», Костянтин Боянов

«Королівство», Жюльєн Колона

«Двадцять богів!», Луїза Курвуазьє

«Суд над собакою», Летиція Дош

«Чорний пес», Гуань Ху

«Село поруч з раєм», Мо Хараве

«Вересень каже», Аріан Лабед

«Історія Сулеймана», Борис Ложкін

«Прокляті», Роберто Мінервіні

«Як стати цісаркою», Рунгано Ніоні

«Мое сонечко», Хіросі Окуяма

«Сан і Ш», Сандхія Сурі

«В'єтнам», Мінь Куй Чіонг

«Арман», Хальвдан Ульман Тондель

Позаконкурсні покази

«Краса Гази», Іоланда Зауберман

«Вчися», Клер Саймон

«Вторгнення», Сергій Лозниця

«Ернест Коул, втрачений і знайдений», Рауль Пек

«Прослуховування», Даніель Отой

«Фуріоса: Хроніки Божевільного Макса», Джордж Міллер

«Горизонти: Частина 1», Кевін Костнер

«У неї немає імені», Пітер Чан

«Чутки», Еван і Гален Джонсон, Гай Меддін

Секція «Каннські прем'єри»

«Це не я», Лео Каракс

«Мізерикорд», Ален Гіроді

«Усі люблять Туду», Набіль Аюш

«Відповідний вибух», Еммануель Курколь

«Зустріч з Пол Потом», Ріті Панх

«Роман про Джима», Арно та Жан-Марі Ларйо

Секція «Опівнічні покази»

«Сутінки воїна за стіною», Чин Поу-Сой

«Я, кат», Рю Син-ван

«Серфер», Лоркан Фіннеган

«Балконети», Ноемі Мерлан

77 Каннський кінофестиваль пройде з 14 до 27 травня. Він відкриється стрічкою «Другий акт» Квентіна Дюп'є з Леа Сейду. Журі очолить режисерка «Барбі» Ґрета Ґервіг.