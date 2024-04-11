Кадр з фільму Сергія Лозниці «Вторгнення»

На 77-му Каннському фестивалі покажуть новий документальний фільм Сергія Лозниці «Вторгнення». Фільм розповідає про наслідки війни для українського тилу. Про це сказав арт-директор фестивалю Тьєррі Фремо під час оголошення офіційної програми фестивалю.

Зйомки тривали з літа 2023 року. Лозниця фактично не був присутнім на зйомках, він працював дистанційно з Литви, побоюючись проблем із виїздом через закон, який зобов'язує чоловіків молодших 60 років залишатися в Україні на час війни, йдеться на сайті «Деталі».

Виробництвом фільму займається компанія Atoms & Void (Нідерланди) у спільному виробництві з ARTE France (Франція) та Current Time TV (США).

Нагадаємо, у лютому 2022 року Сергій Лозниця вийшов зі складу Європейської кіноакадемії (EFA) на знак протесту проти слабкої відповіді академії на вторгнення РФ в Україну. Він заявив, що EFA бракує рішучості засудити російську агресію. Проте згодом відомого кінорежисера виключили зі складу Української кіноакадемії. Причиною стало те, що режисер виступив проти бойкоту російського кіно, до якого закликають представники кіноіндустрії. Не останню роль зіграло і те, що фільми Сергія Лозниці увійшли до програми кінофестивалю російського кіно «Між Львовом та Уралом», який мав пройти у французькому Нанті з 31 березня до 3 квітня 2022 року.

Представники кіноакадемії звернулись до світової спільноти з закликом не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери.

Згодом Лозниця знову використав такий потужний майданчик як Каннський фестиваль, щоб закликати відмовитись від бойкоту російського кінематографу. У своїй промові режисер зазначив, що «вимога бойкоту російськомовної культури, яка є також і досягненням, і багатством України, є архаїчною та деструктивною за своєю природою», а власне виключення зі складу Української кіноакадемії – нацизмом.

Лозниця не раз брав участь у Каннському фестивалі. Остання його поява там була у 2022 році з фільмом «Природня історія руйнувань» про бомбардування європейських міст під час ІІ Світової війни. Також його фільми були представлені на інших великих фестивалях.

У фільмах «Бабин Яр. Контекст» (2021) та «Київский процес» (2022) Сергій Лозниця багато говорив про співпрацю українців із нацистами. Також він продовжує захищати російську культуру, вважаючи війну «війною Путіна».

«У мене, незалежних російських режисерів і моїх українських колег спільний ворог: радянська система, корпоративна чекістська держава, створена Сталіним і продовжує існувати. Це злочинний синдикат, який захопив країну. Це унікальна нагода. 1991 року повіяв легкий вітер змін, але потім усе швидко згорнулося, і стало ясно, що нічого хорошого там чекати не доводиться», – вважає Лозниця.

«Ми не повинні представляти цю війну як етнічну. Не можна прирівнювати Путіна до всіх національностей, які населяють Росію. Це війна проти злочинного синдикату, який захопив владу в країні, проти системи, проти ідеології», – цитують режисера «Деталі».

59-річний Сергій Лозниця народився у Барановичах (Білорусь), навчався у Києві, згодом – у Москві. З 2001 року живе у Німеччині.