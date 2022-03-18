Сергій Лозниця виступає проти бойокоту російської куьтури

Відомого кінорежисера Сергія Лозницю виключили зі складу Української кіноакадемії. Причиною стало те, що режисер виступив проти бойкоту російського кіно, до якого закликають представники кіноіндустрії. Не останню роль зіграло і те, що фільми Сергія Лозниці увійшли до програми кінофестивалю російського кіно «Між Львовом та Уралом», який має пройти у французькому Нанті з 31 березня по 3 квітня.

Рішення про виключення Лозниці ухвалило правління та наглядова рада Української кіноакадемії.

«Українська кіноакадемія вже закликала світову кіноспільноту до бойкоту російського кінематографа. Ми постійно закликаємо увесь світ розмежовувати українську та російську культури та не ототожнювати їх. Для нас важливо, щоб усі члени Української кіноакадемії розділяли цю позицію і називали речі своїми іменами, проявляючи у своїх переконаннях чіткість і твердість», – йдеться у повідомленні.

Представники кіноакадемії просять світову спільноту не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери.

«Сергій Лозниця висловив категоричну незгоду із закликом бойкотувати російський кінематограф, який ми з вами ініціювали в перші дні війни, і який вже підтримала велика кількість інституцій та наших колег в цілому світі. Настав час видатному російському режисеру воз’єднатися із великим кораблем російської культури», – зазначив голова Української кіноакадемії, екс-голова Держкіно, продюсер Пилип Іллєнко.

Ще до того, як правління кіноакадемії ухвалило таке рішення, продюсер фільму Сергія Лозниці «Донбас» Денис Іванов написав на своїй сторінці у Facebook, що «Лозниця дуже щасливий, що його картини представлені на фестивалі російського кіно в Нанті під назвою «Між Львовом та Уралом».

«Український» режисер Лозниця звичайно ж не в Україні, він у Європі, роздає глибокодумні інтерв'ю про те, що війна – це дуже погано, а російська культура – це дуже добре», – написав Денис Іванов.

Продюсер також наголосив, що фільм «Донбас» з програми фестивалю було вилучено.

Проте варто зазначити, що 28 лютого Сергій Лозниця за власною ініціативою заявив, що вийде зі складу Європейської кіноакадемії (EFA) на знак протесту проти слабкої відповіді академії на вторгнення РФ в Україну. Він заявив, що EFA бракує рішучості засудити російську агресію. Згодом Європейська кіноакадемія прийняла рішення виключити усі російські фільми із претендентів на Європейську кінопремію цього року.

Що стосується кінофестивалю у Нанті, то йдеться про традиційний щорічний фестиваль російського кіно. На його сторінці у Facebook 1 березня організатори заявили, що шоковані нападом Росії на Україну, проте фестиваль не скасовуватимуть.

«Бо це жодним чином не є підтримкою політики Кремля. Бо російська культура не належить правителям цієї країни», – йдеться у повідомленні.

Згодом фестиваль оголосив, що фестиваль пройде у скороченому вигляді, проте на ньому дадуть місце українському кіно. При цьому організатори посилаються саме на слова Сергія Лозниці про неприпустимість бойкоту російського кіно. Саме тоді і з’явилась назва «Між Львовом та Уралом», яка викликала обурення української кіноспільноти.

Українські кінематографісти скерували до органіазаторів фестивалю звернення.

«Ми наполегливо закликаємо вас змінити назву “Від Львова до Уралу”, оскільки таке позиціонування нівелює кордони суверенної України, не є коректним та не відповідає географічній та історичній дійсності. Українські та російські міста категорично не можуть бути вжиті в одній назві. І, що найбільш важливо – закликаємо вас відмовитись від співпраці з російським кінематографом, як це вже зробили та продовжують робити провідні європейські кіноакадемії та організації. Зараз агресор повинен опинитись у повній економічній та культурній ізоляції», – наголошують у звернені.

Окрім фільмів Лозниці у Нанті мають також показати швейцарськ-французький фільм «Ольга» про українську гімнастку.

57-річний Сергій Лозниця народився у Барановичах (Білорусь), навчався у Києві, згодом – у Москві. З 2001 року живе у Німеччині. Є постійним учасником великих міжнародних фестивалей. Його «Донбас» представляв Україну на премії «Оскар» проте до шорт-листа премії не потрапив.