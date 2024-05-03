Львів'янка намагалася вивезти старовинну скрипку до Польщі

У митному посту Краківець на кордоні з Польщею львівські митники та прикордонники вилучили у 28-річної львів’янки скрипку Stradivarius XVIII cтоліття.

Як розповіли 3 травня у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 28-річна уродженка Львова їхала до Польщі легковим автомобілем Ford Focus. Під час заїзду на територію пункту пропуску жінка обрала смугу «зелений коридор» та повідомила, що переміщує особисті речі.

Жінка перевозила скрипку серед особистих речей (фото ДПСУ)

Під час додаткової перевірки у багажному відділенні легковика митники та прикордонники виявили скрипку Antonius Stradivarius виробництва 1713 року, яка може становити культурну та історичну цінність.

«Дозвільних документів для перевезення через митний кордон музичного інструменту в громадянки не було. Можливо, це оригінал, або дуже якісна копія. В будь якому випадку, приналежність знахідки до культурно - історичних цінностей будуть встановлювати фахівці», – зазначили у Львівській митниці.

Знахідку вилучили та скерували на експертизу.