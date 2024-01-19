Контрабандну археологію вилучили естонські митники

Естонія поверне в Україну 274 археологічні знахідки, які незаконно вивезли з України контрабандою. Після експонування артефактів в естонському музеї їх передадуть в Україну.

«У 2019 році поліція та прикордонна служба Естонії успішно завадили незаконному ввезенню на територію країни ряду археологічних артефактів. Серед них — 274 предмети, які належать до культур ранньої залізної та залізної доби від V–IV ст. до н. е. до VII–X ст. н. е. і є частиною культурної спадщини України», – повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

У четвер, 18 січня, т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв разом з послом України в Естонії Максимом Кононенком та послом з особливих доручень МЗС Ігорем Осташем обговорили питання передачі археологічних артефактів.

«Незабаром експонати передадуть в Україну. Вони вдало доповнять наше національне надбання та демонструватимуть історичну справедливість», — зазначив Ростислав Карандєєв.

Урочиста презентація цих предметів відбудеться 23 січня в Естонському історичному музеї. Після експонування в Естонії археологічні артефакти повернуться до України.

Нагадаємо, у 2016 році Естонія повернула Україні раритетну знахідку – меч вікінга X ст., який викопали на Львівщині чорні археологи і контрабандою вивезли за кордон. Естонські митники вилучили артефакт і передали його в Київ, там його відреставрували, тепер він експонується у Винниківському музеї. А у жовтні 2023 року США передали Україні 14 артефактів, які росіяни вивезли з окупованих українських територій і відправили посилками у США.