У музеї виставка експонатів доповнюється мультимедійними екранами

В обласному історико-краєзнавчому музеї у Винниках зібрана колекція археологічних знахідок від найдавніших часів до ХVІІІ ст. Експозиція поділена за періодами на три тематичні зали, у кожному є мультимедійні екрани.

У першій залі розповідається про історичні періоди палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, добу бронзи і раннього заліза (10 тис. років до н. е. і до V ст. до н. е.). Серед найвідоміших культур тієї періодизації – трипільська, яку можна оглянути у музеї. Історію першого тисячоліття нашої ери відтворює другий зал. Там є прикраси, зброя, місцева та імпортна кераміка та інші експонати. У третьому залі розповідається про формування держави Русь і експонуються артефакти літописних міст Звенигорода, Буська, Галича, Пліснеська та Львова.

А в одному із залів з мультимедійного екрана відвідувачів вітає волхв. Поруч стоїть кам’яна скульптура XII-XIII ст.

ZAXID.NET розповідає про найцікавіші експонати музею.

Кам’яний смайлик. Недалеко від Винників, біля села Чишки археологи виявили багатошарове неолітичне поселення. Уламок глиняного виробу культури лінійно-стрічкової кераміки (5700-4900 роках до н. е.) має орнамент, схожий на сонце. Ймовірно, цей предмет мав трикутну форму і невеличке дно. Орнамент, вочевидь, відображав календарно-обрядові уявлення тогочасних людей. За схожістю на емоджі його жартома назвали кам’яним смайликом.

Кам’яний смайлик (Фотографії старого Львова)

Меч вікінга Х століття, що належав представнику еліти найвищого рангу. Посріблений ефес має насічки кольоровим металом та візерунки у формі хрестів. Його на Львівщині викопали чорні археологи, нелегально перевезли в Росію, а звідти намагалися транспортувати в Естонію. Однак тамтешні митники його вилучили і передали Україні.

Меч вікінга (фото ZAXID.NET)

Поховальний казан, який виявили у Карові на Львівщині, має 2 тисячі років. У бронзовій ємності давні племена германців ховали прах покійника, найімовірніше – ватажка племені свебів, які проживали між Віслою і Рейном, а також на середньому Дунаї. Він прикрашений підвісами у вигляді голів свебів, що заплітали волосся у вузол. Цей казан є третьою відомою знахідкою в Європі, два попередні виявили в багатих князівських похованнях в Чехії (Мишув) та Польщі (Чернувко).

Ритуальний поховальний казан свебів (фото ZAXID.NET)

Рештки дерев’яної дороги княжого Звенигорода. У музеї зберігається багато артефактів з літописних міст Львівщини. Зокрема, із Звенигорода – міста, що збудував в XI ст. князь Володар Ростиславович, правнук Ярослава Мудрого. Найбільший розквіт міста припав на часи правління його сина Володимирка, батька Ярослава Осмомисла. В XI-ХІІІ ст. Звенигород був столицею князівства, мав дерев’яні укріплення і вали довкола кам’яного палацу і церкви, мощені дороги між кварталами забудови, розвинуті зв’язки з Європою.

Звенигородська дорога (фото ZAXID.NET)

Прикраси зі скарбу. 38 предметів, виготовлених із бронзи та срібла, – браслети, ланцюжок зі спіральними прикрасами, нашийні гривни, діадеми, дзеркало – мають понад 2000 років. Скарб знайшли під корінням дерева у селі Підгородище біля Бібрки, на місці дохристиянського капища. Там же віднайшли кам’яну ступу – «знаряддя праці» жерців. Знахідка належить до гальштатсько-латенської доби, що сягає ранньозалізної доби. Окрім цих прикрас, музей має і золоті вироби інших епох.

Прикраси зі скарбу села Підгородища (фото музею)

Історико-краєзнавчий музей працює у Винниках на вул. Галицькій, 26. Там можна оглянути також багато краєзнавчих експонатів.