У фільмі легенди Львова супроводжуються виконанням музичних творів

Львовознавець Ілько Лемко випустив музичний телефільм «Легенди старого Львова 2023». У відео автор розповідає цікаві легенди про місто. Відеоряд з панорамами та краєвидами Львова розбавляється музичними вставками, де звучить класична музика та авторські композиції Ілька Лемка.

«20 років тому телепрограма "Легенди старого Львова" на ТРК "Люкс" мого авторства отримала національну премію "Телетріумф" як найкраща в Україні регіональна телепрограма. Нині зі своєю творчою групою вирішив зробити музичний телефільм "Легенди старого Львова 2023"», – пояснив ZAXID.NET свій задум Ілько Лемко.

У фільмі Ілько Лемко цитує давні документи перших дослідників історії міста, розповідає трагічні історії кохання, вироки давніх судів, легенду про Юрія Кульчицького, який привіз до Львова каву, про вино, яке лилося водостічними трубами будинку під час весілля багатіїв. Адам Сенявський наказав лити вино з даху свого будинку на площі Ринок, 9, коли видавав заміж свою дочку.

«Великий коронний гетьман Адам Сенявський, який не відзначився ані успішними походами, ані гучними військовими перемогами, увійшов в історію лише одним креативним івентом. Такої пихи Львів ще не знав. З третього поверху з трьох дощових ринв впродовж цілої години на львівську бруківку лилося дороге угорське вино. Львів’яни спочатку зніяковіли, але потім прибігли – хтось з діжками, хтось з мидницями чи каструлями, хтось підставляв капелюха або лягав із роззявленим ротом під ринви», – розповідає у фільмі бувальщину львовознавець.

У фільмі лунає багато музичних творів. Це класична музика у виконанні самого Ілька Лемка на роялі та його соло на електрогітарі. Йому акомпонують віолончеліст та флейтист, а також Володимир Михалик (Джубокс), його колега з легендарного гурту «Супер Вуйки» (львівський рок-гурт 1970-х рр., пов’язаний з рухом хіпі). Знімав і зрежисував телефільм оператор 24 каналу Віталій Дорош.

Додамо, що Ілько Лемко має блог на ZAXID.NET, де розповідає цікавинки з історії Львова. Прочитати їх можна за посиланням.