Бойківське село Кульчиці пишається своєю історією

Кульчиці біля Самбора на Львівщині нині є маленьким селом, однак з багатою історією. Його називають шляхетським, оскільки тут жили шляхетні родини. А ще воно є батьківщиною гетьмана Війська Запорозького Петра Конашевича-Сагайдачного, який поборов московське військо, та героя Віденської битви Юрія Кульчицького, який познайомив Європу з екзотичною кавою. Зараз про це розповідають у краєзнавчому музеї.

Як пише «Локальна історія», у Кульчицях жила українська шляхта, привілейований стан суспільства, який не платив податків і не відробляв панщини, але брав участь у війнах Речі Посполитої. Досі одну частину села там називають шляхетською.

«Кульчицьких шляхтичів називали макогонами. Справа у грамотах, які вони отримували на підтвердження свого шляхетства. Той документ вони завжди носили з собою у футлярі. Він нагадував за формою макогін, яким товчуть картоплю. Так було до 30-х років минулого століття. Та люди зі східної частини села і нині гоноровіші», – розповів «Локальній історії» директор музею Богдан Сидор.

Краєзнавці розповідають, що ще на початку XX ст. шляхта і прості люди ставали у церкві по різні сторони і навіть священник під час богослужіння до них вітався окремо. Втім, після радянської окупації різниця між станами затерлася. А тих найзаможніших і з благородним родоводом розкуркулили і вивезли на Сибір.

Бойківська хата біля музею у Кульчицях (фото ZAXID.NET)

Зараз село найбільше пишається своїм видатним земляком – майбутнім гетьманом Петром Конашевичем. Він теж походив з шляхетної родини, здобув освіту в Острозькій академії. Коли він вступив до Війська Запорозького, своїм розумом та відвагою швидко здобув авторитет серед побратимів. Там же як вправний лучник отримав другу частину прізвища – Сагайдачний. Він очолив успішні походи козаків проти Кримського ханства, Османської імперії, що зрештою й призвело до обрання його гетьманом Війська Запорозького.

У 1618 році Сагайдачний підтримав військо Речі Посполитої і взяв участь у поході на Москву. У поєдинку з московським воєводою Васілієм Бутурліним він звалив його з коня. Через великі втрати московити втекли з поля бою. Після облоги міста цар був змушений підписати перемир’я. Завдяки цій перемозі до складу Речі Посполитої повернулися Новгород-Сіверщина і Чернігівщина.

Пам'ятник гетьману Петрові Конашевичу-Сагайдачному у музеї рідного села (фото ZAXID.NET)

Сагайдачний був щедрим меценатом, він допомагав братським школам, відновив православну митрополію. У 2011 році УАПЦ, а згодом ПЦУ проголосили його благовірним, а торік його проголосили покровителем українського війська.

Окрім Сагайдачного, у Кульчицях народився ще один гетьман. Марко Жмайло-Кульчицький був гетьманом реєстрового козацтва і очолив селянсько-козацьке повстання 1625 року. Брав участь у Хотинській битві (1621).

У краєзнавчому музеї в Кульчицях варять каву за особливим рецептом (фото ZAXID.NET)

А ще у Кульчицях народився засновник першої кав’ярні у Відні Юрій Кульчицький, який у XVII ст. популяризував екзотичний тоді напій – каву. Він був представником руською шляхетної родини, за легендою, турецьку мову вивчив у полоні. У Віденській битві (1683) під проводом короля Яна III Собеського був перекладачем та розвідником. Коли місто перебувало в османській облозі, Кульчицький вибрався під виглядом османського купця і зумів викликати підмогу. Героя битви щедро винагородили, а ще як трофей він отримав 300 мішків кави із захопленого табору паші Кари Мустафи.

Після воєнного досвіду Кульчицький став підприємцем. Першу кав’ярню у Відні заснував саме він – «Під синьою пляшкою», а каву, яку він готував за особливим рецептом, досі називають «віденською». Герой Відня похований у місті своєї слави, біля собору святого Стефана. Там же названа вулиця на його честь і встановлена його скульптура. В Україні пам’ятники Юрію Кульчицькому стоять у Львові і його рідному селі.

Один із трьох відомих пам'ятників Юрію Кульчицькому (фото ZAXID.NET)

У колишній школі в центрі Кульчиць зараз працює музей, присвячений двом видатним землякам, там є кав’ярня, де частують особливою кавою за рецептом Кульчицького.