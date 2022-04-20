Майбутній гетьман народився на Львівщині, похований у Києві

У середу, 20 квітня, виповнюється 400 років від дня смерті гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. У цей день в Софії Київській Православна церква України прославила гетьмана у лику святих і посвятила копію його меча, що донедавна зберігався на фрегаті його імені.

Церемонію провів Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Гетьмана Петра Сагайдачного проголосили покровителем українського війська. Також освятили ікону з ликом гетьмана, яку іконописець Олесь Клименко написав на кришці від ящика з набоїв, його знайшли у звільнених містечках Київщини.

Ікона з ликом канонізованого гетьмана Сагайдачного, написана на кришці ящика з-під набоїв

Оригінальний меч, що належав гетьману, зберігається у Кракові на Вавелі. Його в 1621 році подарував Сагайдачному королевич Речі Посполитої Владислав IV Ваза за перемогу над турками під Хотином. До 400-ліття від дня смерті гетьмана до України мали привезти оригінал меча, однак через воєнні дії цю ініціативу довелося відкласти.

Репліка меча зберігалася на фрегаті «Гетьман Сагайдачний». Після його затоплення меч вдалося перевезти до Софії Київської.

«До недавно репліка меча гетьмана зберігалася на флагмані ВМС – фрегаті «Гетьман Сагайдачний». На жаль, 4 березня, Військово-морські сили Збройних сил України вимушено затопили корабель у порту Миколаєва, аби він не дістався ворогу. Проте меч вдалося врятувати і згодом його розмістили в Софійському соборі у Києві. Репліку меча допомогли віднайти віце-адмірал ВМС ЗСУ Сергій Гайдук та капітан І рангу, заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Урсол», – розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

Копія меча гетьмана Сагайдачного врятована з потопленого у Чорному морі фрегата (фото МКІП)

Постать гетьмана Сагайдачного має важливе значення для історії України. Особливий символізм проявляється в час війни з Росією. У 1618 році Петро Сагайдачний на чолі війська Запорозького взяв в облогу Москву.

«Біля стін Кремля гетьман Сагайдачний зійшовся у героїчному двобої з московським воєводою Василем Бутурліним та ударом буздугана (різновид булави з шипами) збив його з коня. Виснажений осадою московський цар погодився на важкий мирний договір. Відповідно до Деулінського перемир’я до складу Речі Посполитої повернулися українські землі Чернігово-Сіверщини, за які Військо Запорозьке проливало кров від самого початку війни. До України гетьман Петро Сагайдачний повертався справжнім тріумфатором», – розповіли у Національному заповіднику «Софія Київська».

Нагадаємо, 25 травня 2011 року гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного канонізував архієрейський собор Української автокефальної православної церкви у чині «благовірний гетьман». УАПЦ у 2018 році увійшла до складу Православної церкви України. ПЦУ визнала цю канонізацію й у 2020 році визначила 20 квітня днем пам'яті святого Петра (Конашевича-Сагайдачного) для загальноцерковного шанування.

Петро Конашевич-Сагайдачний народився у с. Кульчиці Самбірського району на Львівщині у шляхетній родині. Видатний полководець, політик та гетьман Війська Запорозького. Очолював успішні походи проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства. Помер 20 квітня 1622 року у Києві.