Фрегат «Гетьман Сагайдачний» перебував на ремонті у Миколаєві, його свідомо затопили українські моряки, щоб він не дістався ворогу

Флагман ВМС України — фрегат «Гетьман Сагайдачний» затопили біля Миколаєва. Цю інформацію підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков. Фрегат «Гетьман Сагайдачний», який перебував на ремонті на судноремонтному заводі «Нібулон» у Миколаєві, затопили, щоб він не дістався ворогу.

«Командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат «Гетьман Сагайдачний», який перебував на ремонті, не дістався ворогу. Важко уявити більш складне рішення для мужнього воїна та всієї команди. Але ми збудуємо новий флот. Сучасний, потужний. Головне зараз – встояти», – повідомив зранку 4 березня Олексій Резніков.

Відомо також, що флагман ВМСУ затопили ще 24 лютого, одразу після вторгнення російської армії в Україну.

За даними Mil.in.ua, серія прикордонних сторожових кораблів будувалася у 80-х роках ХХ століття на замовлення КДБ СРСР для захисту морських кордонів. Корабель, який спочатку мав назву «Лацис», був спущений на воду 29 березня 1992 року, а в квітні 1992 року перейшов у власність ВМС України.

У 1998 році судно перекласифікували у фрегат і перейменовали в «Гетьман Сагайдачний». 4 липня 1993 року командир корабля капітан 3-го рангу В.С. Катушенко підняв військово-морський прапор України. З початку бойової служби «Гетьман Сагайдачний» став одним із найбільш «ходових» кораблів ВМС. За роки служби бран неодноразову участь у навчання та операція що проводили Україна та інші країни.

У листопаді 2017 року між Міноборони України та Приватним акціонерним товариством «Кузня на Рибальському» уклали державний контракт з оборонного замовлення на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті. У 2021 році на модернізацію флагмана ВМС ЗС України фрегату «Гетьман Сагайдачний» було виділено 436 млн гривень. У липні 2021 року фрегат «Гетьман Сагайдачний» зайшов на ремонт на суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» у Миколаєві.

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