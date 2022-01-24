Меч Петра Сагайдачного (на фото репліка) наразі перебуває у зброярні Вавельського королівського замку в Кракові

Меч гетьмана Петра Сагайдачного привезуть в Україну для експонування до вшанування 400-річчя його смерті. Про це повідомило Міністерство культури.

Про привезення меча Петра Сагайдачного домовилися міністр культури України Олександр Ткаченко домовився із главою міністерства культури Польщі Пьотром Глінським.

Сам меч наразі перебуває у зброярні Вавельського королівського замку у Кракові. Його в 1621 році майбутній король Речі Посполитої королевич Владислав IV Ваза вручив Сагайдачному за перемогу з турками під Хотином.

«Після успіху з експонуванням Конституції Пилипа Орлика, продовжуємо цю успішну практику. Важливо, щоб українці наживо могли побачити безцінні для історії України пам’ятки», – повідомив Ткаченко.

Петро Сагайдачний – український полководець, політичний діяч та гетьман Війська Запорозького. Організував низку успішних походів проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царств. Помер він у квітні 1622 року у Києві. У 2020 році ПЦУ затвердила рішення УАПЦ від 2011 року про канонізацію Сагайдачного.

Нагадаємо, що раніше до України вперше за 311 років доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика. Зробили це з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України.