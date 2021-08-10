Швеція передала Україні оригінал та три копії Конституції Пилипа Орлика

З нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України вперше за 311 років до нашої держави доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика. Про це у Facebook повідомила народна депутатка від «Слуги народу», представниця Верховної Ради у Конституційному суді України Ольга Совгиря.

«Вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика! Очікуємо на експонування до Дня Незалежності. Три її копії, передані Швецією, вже експонуються в Україні: у парламенті та Офісі президента», – написала Совгиря.

Вона додала, що третя копія буде передана в Конституційний суд після його реформування.

Оригінал Конституції Пилипа Орлика експонуватиметься в заповіднику «Софія Київська» з 16 серпня по 14 листопада. Подивитися на неї зможуть всі охочі.

Зазначимо, що раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до Швеції з проханням надати у позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що переговори були вкрай складними. За словами міністра, Швеція спершу пропонувала надати лише копію, але згодом погодилась передати оригінал, який до цього ніколи не був в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше привезуть в Україну з нагоди святкування 30-річчя Незалежності.

«Боротьба за Незалежність тривала не один день, тож і не один день ми будемо відзначати перемогу у цій боротьбі, за тиждень до Дня Незалежності і вперше в історії нашої країни в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Всі громадяни, починаючи з 16 серпня, зможуть побачити оригінал у Софійському соборі», – казав Зеленський.

До слова, Володимир Зеленський презентував заходи до ювілейного Дня Незалежності України.

Довідково

«Конституція Пилипа Орлика» – договори та постанови Прав і вольностей Війська Запорозького - конституційний договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права та обов'язки всіх членів Війська. Укладено 5 квітня 1710 року в м. Бендери під час обрання Орлика гетьманом.

Від усієї старшини та козацтва конституцію Орлика підписав кошовий отаман Кость Гордієнко. Мала бути ратифікована шведським королем Карлом XII, в разі його перемоги в Північній війні. Написана латиною та староукраїнською мовою. Складається з преамбули та 16 статей. Конституція була чинною чотири роки, коли Пилип Орлик і Військо Запорозьке боролися за землі Гетьманщини.

Латиномовна копія XVIII століття зберігається в Стокгольмі у Національному архіві Швеції (тека «Справи Козаччини»). До архіву документ потрапив після розкопок на сільськогосподарських угіддях. Його знайшли в глиняному горщику, згорнутим у сувій. На думку шведських вчених, документ переписав Пилип Орлик для вручення дипломатам європейських держав.

Документ староукраїнською зберігається в Москві у Російському державному архіві давніх актів.