Документ староукраїнською мовою зберігається в Москві, а латиною – у Швеції

Уперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до України. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів на своїй сторінці в мережі Facebook.

«За дорученням глави держави Володимира Зеленського, МЗС звернулося до Швеції з проханням надати в позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика (1710) для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності», – написав Кулеба.

Кулеба зазначив, що переговори були вкрай складними. Спочатку пропонувалося копія Конституції, однак, українська сторона хотіла лише оригінал, який ніколи не був в Україні.

МЗС просило в Швеції оригінал документу, який ніколи не був в Україні

«Щиро вдячний Національному архіву Швеції Riksarkivet та особисто його директорці пані Карін Острем Іко за надану можливість представити українцям та численним іноземним гостям цю надзвичайно важливу для історії українського державотворення реліквію», – подякував Кулеба.

Голова МЗС також зазначив, що Конституція Орлика буде не єдиним шведським експонатом, оскільки Лінчопінгська міська бібліотека погодилась надати для тимчасового експонування в Україні Гетьманську булаву, яка, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику.

Конституція Пилипа Орлика

Конституція Пилипа Орлика, або Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького - пам'ятка української політико-філософської та правової думки. Є конституційним договором гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права і обов'язки усіх членів Війська. Укладений 5 квітня 1710 року.

Від усієї старшини та козацтва конституцію Орлика підписав кошовий отаман Кость Гордієнко. Повинен був бути ратифікований шведським королем Карлом XII, в разі його перемоги в Північній війні. Написаний латиною і староукраїнською мовою. Складається з преамбули та 16 статей.

Конституція чинною чотири роки, коли Пилип Орлик і Військо Запорозьке боролися за землі Гетьманщини. Збережено документ староукраїнською мовою в Москві та латиною у Швеції.