Сили оборони відбили перший з початку року мотоштурм росіян на Покровському напрямку
Окупанти на мотоциклах намагалися атакувати село Гришине
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили перший за три місяці штурм росіян на мотоциклах. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ у середу, 18 березня.
За даними військових, росіяни здійснили спробу штурму села Гришине на північний захід від Покровська. Зазначається, що востаннє окупанти намагалися здійснити атаку із застосуванням мототехніки ще на початку грудня 2025 року – тоді вони спробували штурмувати Гришине на багі.
На відео, яке поширили українські бійці, видно, як росіяни намагалися рухатися дорогою в напрямку населеного пункту на мотоциклах. Їхній штурм відбили за допомогою дронів.
«Цього разу для штурму Гришиного Росія використала 13 одиниць мототехніки. 155 окрема механізована бригада та СКЕЛЯ 425 спільно з суміжними підрозділами у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ знищили 9 одиниць мототехніки на підступах до селища. Ще чотири одиниці наші військові зупинили у Гришиному», – повідомили у пресслужбі корпусу.
За даними 7-го корпусу ДШВ, втрати росіян склали 17 солдатів.
Зазначається, що водночас зі штурмом Гришина окупанти намагалися прорватися в районі Мирнограду на двох легких броньованих тягачах МТ-ЛБ. Обидві машини знищили, а російських штурмовиків ліквідували.