Сили оборони підтвердили ліквідацію щонайменше 17 росіян

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили перший за три місяці штурм росіян на мотоциклах. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ у середу, 18 березня.

За даними військових, росіяни здійснили спробу штурму села Гришине на північний захід від Покровська. Зазначається, що востаннє окупанти намагалися здійснити атаку із застосуванням мототехніки ще на початку грудня 2025 року – тоді вони спробували штурмувати Гришине на багі.

На відео, яке поширили українські бійці, видно, як росіяни намагалися рухатися дорогою в напрямку населеного пункту на мотоциклах. Їхній штурм відбили за допомогою дронів.

«Цього разу для штурму Гришиного Росія використала 13 одиниць мототехніки. 155 окрема механізована бригада та СКЕЛЯ 425 спільно з суміжними підрозділами у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ знищили 9 одиниць мототехніки на підступах до селища. Ще чотири одиниці наші військові зупинили у Гришиному», – повідомили у пресслужбі корпусу.

За даними 7-го корпусу ДШВ, втрати росіян склали 17 солдатів.

Зазначається, що водночас зі штурмом Гришина окупанти намагалися прорватися в районі Мирнограду на двох легких броньованих тягачах МТ-ЛБ. Обидві машини знищили, а російських штурмовиків ліквідували.