На продаж виставили орден польського офіцера, перепохованого у 1990-х у Харкові

На українському аукціоні Violity виставили на продаж військовий орден Virtuti Militari, яким нагородили польського офіцера. За серійними номером вдалося встановити ім’я нагородженого військового. Його 1940 року вбили представники НКВС у Харкові, згодом перепоховали на Меморіалі жертв тоталітаризму, який відкрили 2000 року. Польський Інститут національної пам’яті вимагає зупинити аукціон та повернути орден. Про цю історію розповіли на сайті Rmf24.

Інститут національної пам’яті повідомив 17 березня у соцмережі Х, що виявив орден на «одному з українських інтернет-порталів», проте не уточнив, на якому саме. Однак з’ясувалося, що це сайт Violity.

Лот із орденом на сайті Violity

Завдяки номеру ордена вдалося ідентифікувати військового, якого ним нагородили. Це капітан Юліуш Роман Гайнцель, нащадок фабрикантів німецького походження з Лодзі, учасник війни з більшовиками.

«Він командував одним із ескадронів легендарного 16-го полку великопольських уланів. За хоробрість на полі бою був нагороджений срібним хрестом військового ордена Virtuti Militari, пам’ятною медаллю за війну 1918–1921 років та медаллю десятиріччя відновленої незалежності. До активної військової служби повернувся у вересні 1939 року», – розповів про власника ордена польський ІНП.

Капітан Юліуш Роман Гайнцель (фото з фондів Центрального військового архіву)

Згодом Юліуш Роман Гайнцель потрапив у радянський полон. Навесні 1940 року його перевезли з табору в Старобільську до Харкова і вбили в підвалах в’язниці НКВС, а поховали неподалік від селища П’ятихатки. Нині останки капітана Гайнцеля покояться на кладовищі жертв тоталітаризму в Харкові, який відкрили 17 червня 2000 року.

«Стан ордена свідчить про те, що його було знайдено під час пошуків жертв злочину. ІНП протестує проти морально неприйнятної комерціалізації одного з найбільших радянських злочинів, скоєних під час Другої світової війни. Ми закликаємо власника ордена передати цю безцінну пам’ятку владі Республіки Польща, а адміністрацію порталу – негайно припинити аукціон», – закликав польський Інститут національної пам’яті.

фото ордена з оголошення на Violity

Станом на ранок 18 березня лот досі активний на сайті Violity, до закінчення аукціону залишилося ще два дні. Там вже є п’ять ставок, а ціна зросла до 8500 грн. Автор оголошення підписаний як ZhurArtur і це його єдиний лот на цьому акціоні.

Проте згодом речник Інституту національної пам’яті Рафал Косцянський зазначив Polsat News, що, ймовірно, орден Virtuti Militari з номером 3353, виставлений на аукціоні, є підробкою. Адже орден капітана Юліуша Романа Гайнзеля зберігається у власності його родини. Однак якщо уважно придивитись до вибитого номера на фото, на ньому не чітко видно останню цифру. Тому поки нез’ясовано, чи цей орден підробка, чи справжній, але з іншим номером і був вручений іншому офіцеру.

На ордені нечітка остання цифра номера (зі сайту Violity)

Меморіал жертв тоталітаризму відкрили 17 червня 2000 року у харківському лісопарку. Пам’ятний знак виконаний у вигляді хреста Віртуті Мілітарі, біля якого встановлені стели з іменами розстріляних НКВС у 1938–1940 роках українців та польських військових. У братських могилах на території лісопарку поховали розстріляних польських офіцерів і цивільних поляків. Ексгумацію тіл провели у 1990-х роках. Завдяки знайденим документам, нагородам, відзнакам та особистим жетонам встановили прізвища 3820 військовослужбовців Війська Польського. Загалом на цвинтарі у Харкові поховані 4300 розстріляних НКВС поляків та близько трьох тисяч представників різних національностей колишнього СРСР.