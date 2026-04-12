Орден належав вбитому у 1940 році польському офіцерові

Орден Virtuti Militari, який виставили на українському аукціонному сайті Violity, повернуть родині польського військового, якому він належав. Цією відзнакою нагородили капітана Юліуша Гайнцеля , якого розстріляли 1940 року як військовополоненого представники НКВС у Харкові.

Орден виставили на продаж 14 березня на Violity, на це звернув увагу польський Інститут національної памʼяті з вимогою повернути орден родині загиблого. Після розголосу продавця заблокували і аукціон припинили.

«Представники родини хочуть повернути безцінну реліквію вбитого радянськими військами польського офіцера. У звʼязку із заявою директора Українського інституту національної памʼяті орден потрапить до польського посольства в Києві», – цитує польський ІНП сайт Роlsatnews.

Кому належав орден, вдалося встановити за вигравіруваним на ньому номером. Зʼясувалося, що орденом Virtuti Militari у 1920 році нагородили капітана Юліуша Гайнцеля із 16-го полку великопольських уланів, ветерана Варшавської битви.

Під час Другої світової Юліуш Гайнцель потрапив у радянський полон. Його вбили в підвалах в’язниці НКВС у Харкові 1940 року, а поховали неподалік від селища П’ятихатки. Згодом останки польських військових перепоховали на кладовищі жертв тоталітаризму в Харкові, який відкрили 17 червня 2000 року. Ймовірно, орден вкрали під час ексгумації чи перепоховання.