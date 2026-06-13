Володимир Зеленський підписав указ про санкції щодо російських операторів звʼязку

У суботу, 13 червня, Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських операторів мобільного зв’язку та інтернет-провайдерів. Під омбеження потрапили десять російських компаній. Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента.

До санкційного списку потрапили компанії «Луганські комунікації» та «Мобільні комунікаційні системи», завдяки яким росіяни поширюють дезінформацію про ситуацію в Україні та кремлівські наративи.

Крім того, обмеження запровадили щодо оператора супутникових і телекомунікаційних послуг «Амтел-Зв'язок», який, зокрема, обслуговує російську владу, а також підприємства «Космічний зв'язок», що надає захищені канали для російських військових, які воюють проти України.

Наголошується, що дані щодо підсанкційних операторів зв’язку передадуть країнам-партнерам України, щоб синхронізувати обмеження.

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«Будь-яка діяльність на тимчасово окупованих територіях України є незаконною. Компанії, які свідомо працюють на ТОТ та обслуговують окупаційну владу, стають токсичними для міжнародного бізнесу та фінансової системи. Саме тому Україна застосовує санкції, які мають зробити неможливою їхню діяльність не лише на тимчасово окупованих територіях, а й будь-де за межами Росії», – наголосив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, 12 червня Україна запровадила санкції проти суддів, причетних до кримінального переслідування українців на території Росії та в окупованому Криму. Серед тих, хто потрапив під обмеження, – 36-річний Тімур Вахрамєєв, який сприяв ув’язненню журналістки Вікторії Рощиної.