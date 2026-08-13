Фахівці рекомендують перезавантажувати роутер щонайменше раз на місяць

Якщо Wi-Fi став працювати повільніше, сторінки довго завантажуються, а відео переривається, проблема може бути в роутері. І один із найпростіших способів покращити роботу мережі – періодично перезавантажувати пристрій. Onet розповідає, як правильно перезапустити роутер.

Як правильно перезапустити роутер?

Достатньо вимкнути пристрій із розетки, почекати близько хвилини, а потім знову увімкнути. Після цього роутеру слід дати кілька хвилин, щоб він повністю запустився та відновив підключення до інтернету.

Як часто потрібно перезапускати роутер?

Фахівці рекомендують перезавантажувати роутер щонайменше раз на місяць. У разі виникнення проблем із мережею – варто негайно перезавантажити роутер.

Також важливо відключити пристрій від електромережі щонайменше на 30 секунд, щоб бути впевненим у тому, що всі процеси зупинились.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Роутер – це, по суті, мініатюрний комп’ютер: він працює на власній операційній системі, має пам’ять та виконує безліч процесів у фоновому режимі. І з часом, як і комп’ютер, він може гальмувати. Через це у результаті погіршується з’єднання. І саме перезапуск дозволяє видалити тимчасові дані, зупинити помилкові процеси та відновити повну працездатність пристрою.