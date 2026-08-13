На плодах фітофтороз проявляється бурими або темними плямами

У серпні томати особливо важливо регулярно оглядати, адже тепла погода, роса та тривала вологість листя створюють сприятливі умови для розвитку фітофторозу. Хвороба здатна швидко поширюватися між рослинами та пошкоджувати не лише листя, а й плоди. Джерелом інфекції можуть бути уражені рослинні рештки, картопляні кущі та хворі рослини поблизу. Як розпізнати захворювання, пише Deccoria.

Як виглядає фітофтороз на томатах

Першими ознаками можуть бути темні плями на листках і стеблах. Вони поступово збільшуються, а за сприятливих для хвороби умов ураження швидко охоплює нові частини рослини.

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На плодах фітофтороз проявляється бурими або темними плямами. Уражені ділянки поступово розростаються, після чого плід починає псуватися.

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Особливо уважно оглядайте нижнє листя та ділянки кущів, які довго залишаються вологими після дощу чи роси.

Що зробити при перших ознаках хвороби

Спочатку видаліть листки, стебла та плоди з явними ознаками ураження. Не залишайте їх на грядці, адже рослинні рештки можуть стати джерелом подальшого поширення інфекції.

Після роботи продезінфікуйте інструменти, якими обрізали хворі частини. Намагайтеся не торкатися здорових рослин тією самою рукавичкою або інструментом без очищення.

Якщо фітофтороз уже активно поширюється, для захисту томатів краще використовувати зареєстрований препарат із відповідною діючою речовиною та суворо дотримуватися інструкції виробника. Особливо важливо враховувати термін очікування до збирання врожаю.

Чи допоможе домашній розчин

У джерелі як домашній засіб пропонується суміш на основі крохмалю, йоду та оцту. Для її приготування використовують 100 мл охолодженого крохмального розчину, 2 мл йоду, 5 мл 6% оцту та воду до загального об’єму 1 л.

Спочатку приготуйте крохмальний розчин: розведіть столову ложку крохмалю частиною холодної води. Решту води доведіть до кипіння та тонкою цівкою влийте крохмальну суспензію, постійно помішуючи. Проваріть суміш до загущення та охолодіть.

Після цього змішайте 100 мл готового крохмального розчину з водою, додайте йод та оцет і доведіть загальний об’єм до одного літра.

Водночас важливо розуміти, що домашні суміші не варто вважати гарантованим лікуванням фітофторозу. Якщо хвороба вже активно розвивається, надійніше використовувати дозволений для томатів засіб із перевіреною ефективністю та дотримуватися його інструкції.

Як зменшити ризик поширення фітофторозу

Не допускайте загущення кущів і за можливості підв’язуйте томати, щоб листя та плоди не лежали на землі. Поливайте рослини під корінь, не змочуючи листя.

Регулярно прибирайте опале та хворе листя з грядки. Особливо важливо не залишати після сезону рослинні рештки, на яких можуть зберігатися збудники хвороб.

Оглядайте не лише томати, а й картоплю, якщо вона росте поруч. Саме картопля та томати належать до культур, які можуть уражуватися фітофторозом, тому хвороба здатна поширюватися між ними.