Якщо наприкінці сезону прогнозують похолодання, зелені плоди можна зібрати

Багато городників хвилюються, коли наприкінці літа томати залишаються зеленими, хоча вже досягли потрібного розміру. Часто причиною вважають лише спекотну погоду, однак це далеко не єдиний чинник. На швидкість дозрівання впливають умови вирощування, підживлення та навіть особливості самого сорту. Якщо знати основні причини, можна допомогти рослинам швидше сформувати стиглі плоди. Про них пише Southern Living.

Спека справді може уповільнити дозрівання

Для утворення червоного забарвлення в плодах накопичується лікопін – природний пігмент. Коли температура повітря тривалий час перевищує приблизно 30–32 °C, його утворення сповільнюється.

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У результаті помідори продовжують збільшуватися в розмірах, але залишаються зеленими. Зазвичай після зниження температури процес дозрівання відновлюється без додаткового втручання.

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Надто густе листя затінює плоди

Якщо кущі сильно загущені, грона отримують менше сонячного світла та гірше провітрюються. Це також може затримувати дозрівання.

Щоб покращити умови, поступово видаляйте старе нижнє листя та ті листки, які повністю затіняють плоди. Водночас не варто обрізати занадто багато зелені за один раз, адже листя необхідне рослині для живлення.

Надлишок азоту відкладає достигання

Ще одна поширена причина – надмірне внесення азотних добрив. У такому разі томати активно нарощують листя й пагони, а дозрівання плодів відкладається.

Після початку плодоношення краще використовувати добрива з підвищеним вмістом калію та фосфору. Вони сприяють наливу плодів і пришвидшують їх дозрівання.

Враховуйте особливості сорту

Не всі томати достигають однаково швидко. Великоплідним і пізньостиглим сортам потрібно більше часу, ніж раннім.

Крім того, існують сорти, плоди яких навіть у стиглому стані залишаються зеленуватими, жовто-зеленими або мають незвичне забарвлення. Тому перед хвилюванням варто ознайомитися з характеристиками сорту.

Як прискорити дозрівання

Якщо наприкінці сезону прогнозують похолодання, зелені плоди можна зібрати. За кімнатної температури вони успішно достигають без втрати смакових якостей.

Щоб прискорити процес, покладіть поруч із помідорами стигле яблуко або банан. Ці фрукти виділяють етилен – природний газ, який стимулює дозрівання плодів.