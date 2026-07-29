Слимаки найбільше полюбляють сирі місця

Слимаки у погребі можуть швидко зіпсувати овочі, залишити слиз на поверхнях і створити сприятливі умови для розвитку плісняви. Найчастіше вони з'являються там, де висока вологість, недостатня вентиляція та є залишки рослинних решток. Позбутися небажаних мешканців можна без складних засобів, якщо поєднати профілактику з перевіреними способами боротьби. Як це зробити, пише AgroPro.

Зменште вологість у приміщенні

Слимаки найбільше полюбляють сирі місця. Тому насамперед необхідно налагодити вентиляцію, регулярно провітрювати погріб і стежити, щоб у ньому не накопичувався конденсат. Якщо повітря залишається занадто вологим, можна використати вологопоглиначі або негашене вапно у відповідних місцях, подалі від продуктів.

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Підтримуйте чистоту

Регулярно прибирайте підгнилі овочі, опале листя та інші органічні залишки, які можуть приваблювати шкідників. Чисті полиці та підлога значно зменшують імовірність появи слимаків і допомагають швидше помітити проблему.

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Створіть природні бар'єри

Навколо місць, де найчастіше з'являються слимаки, можна розсипати деревний попіл або суху золу. Такі поверхні вони намагаються оминати. Важливо лише пам'ятати, що після зволоження цей захист потрібно оновлювати.

Використовуйте пастки

Одним із найпоширеніших способів боротьби залишаються пастки з пивом. Невелику ємність із напоєм залишають у місцях, де помічені слимаки. Запах приваблює молюсків, після чого їх можна легко прибрати разом із пасткою.

Обробіть поверхні оцтовим розчином

Для прибирання полиць і підлоги можна використати слабкий розчин оцту з водою. Він допомагає очистити поверхні, зменшує неприємні запахи та робить приміщення менш привабливим для шкідників. Перед обробкою бажано прибрати продукти або накрити їх.

Закрийте всі шляхи проникнення

Уважно огляньте двері, вентиляційні отвори та стіни погреба. Навіть невеликі щілини можуть стати шляхом для проникнення слимаків. Герметизація тріщин і отворів допоможе запобігти повторній появі шкідників.