Слимаки не можуть встояти перед запахом деяких продуктів

Слимаки – одні з найнебезпечніших шкідників на дачній ділянці. Особливо активні вранці й увечері, вони швидко псують овочі, ягоди та листя, залишаючи за собою слиз і знищені рослини. У дощову погоду ситуація ще більше ускладнюється, вологе середовище сприяє розмноженню цих молюсків. Про найефективніші та безпечні способи боротьби зі слимаками пише «24 Канал». Щоб урятувати врожай, варто діяти одразу.

Пастки з улюбленими «ласощами» слимаків

Слимаки не можуть встояти перед запахом деяких продуктів:

пиво , кефір , солодка вода з медом – чудово приваблюють шкідників;

залийте будь-який із цих напоїв у неглибокі ємності (наприклад, обрізані пластикові пляшки) і вкопайте в землю врівень з поверхнею. Вранці ви побачите, що багато слимаків потрапили в пастку.

Фруктові шкірки як приманка

Ще один простий метод – розкласти на грядках шкірки від апельсинів, бананів чи дині. Вночі слимаки збиратимуться під ними, а зранку їх легко буде зібрати вручну.

«Колючі» барʼєри навколо грядок

Слимаки уникають пересування по грубій чи різкій поверхні. Це можна використати собі на користь:

насипте навколо рослин деревну золу , вапно , подрібнену шкаралупу яєць чи горіхів , кам’яне борошно , щебінь або мелену каву;

такі «доріжки» пошкоджують ніжне тіло слимака, і він не ризикне підповзти до врожаю.

Пахучі рослини – природний захист

Слимаки не переносять сильних запахів. Посадіть на грядках або між рядками:

часник;

цибулю;

розмарин;

лаванду;

щавель.

Ці рослини не лише відлякують шкідників, а й слугують чудовим доповненням до городнього асортименту.