Позбутися раз і назавжди: 4 дієві методи проти слимаків на ділянці
Слимаки – одні з найнебезпечніших шкідників на дачній ділянці. Особливо активні вранці й увечері, вони швидко псують овочі, ягоди та листя, залишаючи за собою слиз і знищені рослини. У дощову погоду ситуація ще більше ускладнюється, вологе середовище сприяє розмноженню цих молюсків. Про найефективніші та безпечні способи боротьби зі слимаками пише «24 Канал». Щоб урятувати врожай, варто діяти одразу.
Пастки з улюбленими «ласощами» слимаків
Слимаки не можуть встояти перед запахом деяких продуктів:
пиво, кефір, солодка вода з медом – чудово приваблюють шкідників;
залийте будь-який із цих напоїв у неглибокі ємності (наприклад, обрізані пластикові пляшки) і вкопайте в землю врівень з поверхнею. Вранці ви побачите, що багато слимаків потрапили в пастку.
Фруктові шкірки як приманка
Ще один простий метод – розкласти на грядках шкірки від апельсинів, бананів чи дині. Вночі слимаки збиратимуться під ними, а зранку їх легко буде зібрати вручну.
«Колючі» барʼєри навколо грядок
Слимаки уникають пересування по грубій чи різкій поверхні. Це можна використати собі на користь:
насипте навколо рослин деревну золу, вапно, подрібнену шкаралупу яєць чи горіхів, кам’яне борошно, щебінь або мелену каву;
такі «доріжки» пошкоджують ніжне тіло слимака, і він не ризикне підповзти до врожаю.
Пахучі рослини – природний захист
Слимаки не переносять сильних запахів. Посадіть на грядках або між рядками:
- часник;
- цибулю;
- розмарин;
- лаванду;
- щавель.
Ці рослини не лише відлякують шкідників, а й слугують чудовим доповненням до городнього асортименту.