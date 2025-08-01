Перш за все, потрібно провести ретельне прибирання

З настанням осені або холодної погоди в оселі дедалі частіше з’являються небажані «сусіди» – павуки. Вони шукають теплі та затишні місця, щоб перечекати зиму, і часто обирають для цього кутки кімнат, шафи чи простір за меблями. Хоча павуки не є шкідниками в прямому сенсі, їхня присутність, павутина та вигляд викликають у багатьох дискомфорт. Добра новина в тому, що існують прості й безпечні способи, як тримати цих «гостей» подалі від дому без хімії й зайвих зусиль. Що прожене павуків з дому пишуть «Новини.Info».

Що допоможе прогнати павуків з дому

Перш за все, потрібно провести ретельне прибирання: видаліть всю павутину разом з комахами, скориставшись пилососом або віником. Особливу увагу варто приділити важкодоступним місцям – за меблями, батареями, під ліжками та в кутках. Саме там павуки найчастіше влаштовують свої гнізда.

Перевірте вікна, двері та плінтуси, навіть невеликі щілини можуть слугувати «входом» для небажаних гостей. Герметизація таких місць допоможе зменшити кількість комах у приміщенні.

Альтернатива хімії

Якщо ви не хочете використовувати аерозолі та хімічні препарати, є простий і ефективний природний варіант – м’ята. Її запах дуже неприємний для павуків, тож вони оминатимуть ваш дім стороною. Можна вирощувати м’яту в горщиках або просто розставити пучки сухого листя в різних кімнатах.

Ще один варіант – приготувати спрей із м’ятної ефірної олії. Для цього змішайте півлітра води з 10 краплями олії та обприскайте кути, підвіконня, плінтуси і вентиляційні решітки. Такий розчин діє як натуральний репелент і залишає приємний аромат у приміщенні.

М’ята не лише відлякує комах, а й освіжає повітря, а догляд за нею мінімальний. Це доступний і безпечний спосіб зберегти чистоту та спокій у вашому домі впродовж усього сезону.