Якщо ви хочете позбутися мошок у вазонах, варто знати, чого вони бояться найбільше

Квіткові горщики – ідеальне середовище для життя дрібних літаючих комах. Постійна вологість після поливу, органічні залишки у ґрунті, тепло – усе це створює сприятливі умови для того, щоб мошки не лише оселилися, а й почали активно розмножуватись. Вони відкладають яйця в землю, і згодом ви можете помітити, як над вазонами починають літати мініатюрні чорні мушки. Що додати у горщики, щоб не з’являлися мошки, пише UA.Рress.

Що відлякує мошок: запахи, які вони не переносять

Комахи чутливі до сильних, різких запахів. Саме це і можна використати для боротьби з ними. Якщо ви хочете позбутися мошок у вазонах, варто знати, чого вони бояться найбільше. Серед таких природних відлякувачів – ароматичні рослини та продукти, які можна легко знайти у кожному домі.

До запахів, які не до вподоби мошкам, належать:

ефірні олії (особливо м'яти, евкаліпту, чайного дерева);

часник і хрін;

сушена гвоздика;

свіже або сушене листя лавра;

лимонна шкірка;

гілочки томата;

листя герані (яку можна виростити просто у вазоні біля уражених рослин).

Як використати натуральні засоби проти мошок

Одним із простих і дієвих способів є використання лаврового листя. Досить подрібнити кілька сухих листочків і посипати їх по поверхні ґрунту в горщику. Для більш тривалого ефекту можна злегка перемішати подрібнений лавр із верхнім шаром землі. Через декілька днів ви помітите, що кількість мошок помітно зменшилась або вони взагалі зникли.

Також добре працює метод із розміщенням гілочок герані поруч із проблемними рослинами або крапанням кількох крапель ефірної олії на ватний диск, який слід покласти на землю у вазоні. Запах буде триматися кілька днів і ефективно відлякуватиме шкідників.