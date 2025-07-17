Якщо ви помітили, що ваші овочі починають чахнути, потрібно негайно починати боротися зі шкідником

Павутинний кліщ – невидимий шкідник, який здатен за лічені дні погубити ваші огірки та помідори. УНІАН розповідає, як позбутися павутинного кліща в домашніх умовах.

Чим обробити огірки та томати від павутинного кліща?

Якщо ви помітили, що ваші овочі починають чахнути, а на них з’явилась характерна, майже прозора павутинка, а також білі дрібні крапки на листках – потрібно негайно починати боротися зі шкідником.

Чим можна обприскати огірки та помідори з народних засобів:

Часниковий настій. 200 грамів стрілок або зубків часнику потрібно залити 10 літрами води та дати настоятися добу, а потім обприскати листя, зокрема й зворотний його бік. Настій цибулевого лушпиння. 100 грамів цибулевого лушпиння потрібно залити 10 літрами гарячої води та дати настоятися до кольору великоднього відвару. Перекис водню від павутинного кліща. 2 столових ложки аптечного перекису (3%) змішайте з 1 літром води та обприскайте. У спеку обробку варто робити кожні два дні, у прохолодну погоду – раз на 5 днів. Усього потрібно буде зробити три обробки. Нашатирний спирт. Розведіть 1 столову ложку нашатирю в 10 літрах води і теж обприскайте рослини.

Також ви можете підвищити вологість, адже цей шкідник не любить підвищеного рівня вологи, тому потрібно обприскувати рослини водою, а також проріджувати густі посадки та видаляти пошкоджене листя.

Чим можна обприскати огірки та помідори з хімічних препаратів?

У боротьбі проти кліща можна використовувати магазинні засоби з-поміж акарицидів та інсектоакарицидів: