На перці часто паразитують павутинні кліщі, що викликають мармуровість на листках

Ці членистоногі здатні швидко розмножуватись і переміщатися з рослини на рослину. Основним джерелом їхнього живлення є клітини рослин, які вони проколюють, що призводить до пошкодження тканин і зниження фотосинтетичної активності. Присутність павутинних кліщів можна виявити за характерними білими цятками на нижній частині листя, а також за тонкими нитками павутини, які вони залишають на рослинах. При серйозному ураженні рослина покривається павутиною, а на кінцях листя і пагонів можна помітити скупчення самих кліщів. Як з ними боротися, пише «Флористікс».

Поширені види павутинних кліщів

Звичайний павутинний кліщ (Tetranychus urticae). Це найпоширеніший вид, який паразитує на великій кількості рослин, включаючи овочі, квіти та плодові культури. Його розміри варіюються від 0,3 мм (самці) до 0,6 мм (самиці). Кліщі цього виду мають різне забарвлення, від зеленуватого до червоно-коричневого.

Червоний павутинний кліщ (Tetranychus cinnabarinus). Пошкоджує сільськогосподарські та декоративні рослини, живе в теплих регіонах у відкритому ґрунті, а в північних районах – тільки в приміщеннях.

Атлантичний павутинний кліщ (Tetranychus atlanticus). Мешкає переважно на огірках і інших рослинах, часто зустрічається в теплицях.

Туркестанський павутинний кліщ (Tetranychus turkestani). Це поліфаг, що шкодить як городнім культурам (помідори, перці, огірки), так і декоративним рослинам.

Симптоми ураження рослин

Павутинні кліщі ушкоджують рослини, висмоктуючи клітинний сік, що призводить до утворення характерних жовтих або білих плям на листі. Відсутність необхідних поживних речовин та зниження фотосинтетичної активності ослаблює рослину, роблячи її більш уразливою до інших хвороб. Листя, що сильно уражене кліщами, з часом відмирає і може повністю засохнути.

Профілактика і боротьба з павутинним кліщем

Найкращий спосіб запобігти появі павутинних кліщів – це регулярне обприскування рослин водою, особливо в суху погоду. Важливо уникати утворення вологи в пазухах рослин, оскільки це створює ідеальні умови для розвитку кліщів. Також слід уникати занадто високої температури і сухості повітря, оскільки кліщі процвітають саме в таких умовах.

Народні методи боротьби

Для боротьби з павутинним кліщем можна використовувати різноманітні відвари і настої рослин. Наприклад:

відвар з блекоти чорної: 1 кг сухого листя заливають 10 л води, настоюють протягом 12 годин, проціджують і додають 20-40 г рідкого мила;

настій часнику: 500 г подрібненого часнику заливають 3 л води, настоюють 5 днів, а потім обробляють рослини;

відвар з цибулиння: 200 г цибулиння настоюють у 10 л води протягом 4-5 днів і обробляють рослини.

Хімічні препарати

У разі серйозного ураження рослин, необхідно використовувати акарициди (спеціальні препарати проти кліщів), такі як «Санмайт», «Омайт», «Аполло», «Бікол», «Актофіт», «Фітоверм». Зазначені засоби ефективні при боротьбі з павутинними кліщами і повинні застосовуватись згідно з інструкцією.

Боротьба з павутинними кліщами на перці

На перці часто паразитують павутинні кліщі, що викликають мармуровість на листках. Спочатку утворюються дрібні цятки, які зливаються, і листя стає коричневим. Уражене рослини часто покриваються павутиною, що заважає нормальному фотосинтезу, в результаті чого перці втрачають свою здатність до нормального росту і розвитку. Втрата врожаю при сильному зараженні може сягати 60%.

Для боротьби з павутинними кліщами на перці використовують: