Самки павутинного кліща кладуть яйця на нижній поверхні листків, з яких виводяться личинки, що живляться соком листя

Павутинний кліщ є мікроскопічним павукоподібним організмом, розмір якого приблизно 0,5 мм. Його тіло має червонувато-коричневий колір та яйцеподібну форму, а також покрите щетинками, що допомагають кліщу триматися на листках. При тривалій наявності кліщів на рослинах їх листки починають жовтіти, а з часом і гнити. Як боротися з паразитами, пише Green Doctor.

Життєвий цикл павутинного кліща включає чотири стадії: яйце, личинку, німфу та дорослу особину. Самки павутинного кліща кладуть яйця на нижній поверхні листків, з яких виводяться личинки, що живляться соком листя. Через декілька днів личинки перетворюються на німф, які проходять декілька етапів розвитку, перш ніж стати дорослими кліщами.

Павутинні кліщі здатні до партеногенезу: самки відкладають яйця без запліднення, що сприяє швидкому розповсюдженню цього шкідника.

Що сприяє розвитку кліща

Звичайний павутинний кліщ любить сухе та тепле середовище. Оптимальна температура для його розвитку – 20-25°С. Шкідники також схильні атакувати рослини, які ослаблені хворобами чи іншими шкідниками.

Симптоми і ознаки появи павутинного кліща:

на листі з’являються дрібні жовті крапки;

листя на рослинах стає блідим і млявим;

на листі з’являється павутина.

Профілактика появи кліщів

Для профілактики павутинного кліща на трояндах необхідно дотримуватися таких заходів:

вибирати для посадки троянд відкриті, добре освітлені ділянки;

регулярно прополювати та розпушувати ґрунт навколо рослини;

вчасно видаляти сухі та пошкоджені листя;

обприскувати троянди водою в жарку погоду.

Лікування рослин:

механічний збір. Дорослих кліщів і личинок збирають вручну та знищують;

Дорослих кліщів і личинок збирають вручну та знищують; біологічний контроль. Для боротьби з павутинним кліщем застосовуют;

Для боротьби з павутинним кліщем застосовуют; ентомофагів, таких як фітосейулюс. Фітосейулюс – це дрібний кліщ, який харчується павутинним кліщем;

хімічний контроль. При сильному ураженні для обробки застосовують інсектициди.

Для захисту рослин від павутинного кліща необхідно дотримуватися профілактичних заходів і своєчасно проводити лікування.