Павутинний кліщ на кімнатних рослинах: як його розпізнати і як з ним боротися
Павутинний кліщ є мікроскопічним павукоподібним організмом, розмір якого приблизно 0,5 мм. Його тіло має червонувато-коричневий колір та яйцеподібну форму, а також покрите щетинками, що допомагають кліщу триматися на листках. При тривалій наявності кліщів на рослинах їх листки починають жовтіти, а з часом і гнити. Як боротися з паразитами, пише Green Doctor.
Життєвий цикл павутинного кліща включає чотири стадії: яйце, личинку, німфу та дорослу особину. Самки павутинного кліща кладуть яйця на нижній поверхні листків, з яких виводяться личинки, що живляться соком листя. Через декілька днів личинки перетворюються на німф, які проходять декілька етапів розвитку, перш ніж стати дорослими кліщами.
Павутинні кліщі здатні до партеногенезу: самки відкладають яйця без запліднення, що сприяє швидкому розповсюдженню цього шкідника.
Що сприяє розвитку кліща
Звичайний павутинний кліщ любить сухе та тепле середовище. Оптимальна температура для його розвитку – 20-25°С. Шкідники також схильні атакувати рослини, які ослаблені хворобами чи іншими шкідниками.
Симптоми і ознаки появи павутинного кліща:
- на листі з’являються дрібні жовті крапки;
- листя на рослинах стає блідим і млявим;
- на листі з’являється павутина.
Профілактика появи кліщів
Для профілактики павутинного кліща на трояндах необхідно дотримуватися таких заходів:
- вибирати для посадки троянд відкриті, добре освітлені ділянки;
- регулярно прополювати та розпушувати ґрунт навколо рослини;
- вчасно видаляти сухі та пошкоджені листя;
- обприскувати троянди водою в жарку погоду.
Лікування рослин:
- механічний збір. Дорослих кліщів і личинок збирають вручну та знищують;
- біологічний контроль. Для боротьби з павутинним кліщем застосовуют;
- ентомофагів, таких як фітосейулюс. Фітосейулюс – це дрібний кліщ, який харчується павутинним кліщем;
- хімічний контроль. При сильному ураженні для обробки застосовують інсектициди.
Для захисту рослин від павутинного кліща необхідно дотримуватися профілактичних заходів і своєчасно проводити лікування.