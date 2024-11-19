Щоб з вашою рослиною цього не сталося, у жодному разі не допускайте наступних помилок

Грошове дерево, або товстянка – рослина, яка не потребує складного догляду, але деякі маніпуляції можуть зашкодити навіть такій невибагливій рослині, пише Ukr.media.

Щоб з вашою рослиною цього не сталося, у жодному разі не допускайте наступних помилок.

Перезволоження ґрунту

Не заливайте товстянку водою, адже вона має здатність накопичувати вологу в своїх м’ясистих листках. Навіть якщо рослину довгий час не поливати, нестачі у волозі вона не відчуватиме. Але надмірна вологість ґрунту може спричинити загнивання коренів і стебел, а також опадання листя і появу коричневих плям. Перезволоження також може спровокувати сіру гниль. Після поливу зайву воду з горщика обов’язково слід зливати.

Занадто об’ємний горщик

Хоча для товстянки це не критично, але якщо горщик занадто обʼємний, грошове дерево буде рости нерівномірно, витягуватиметься, а його форма вийде неправильною. Краще під час пересадки підібрати неглибокий горщик, але широкий.

Щільний ґрунт і відсутність дренажу

Ґрунт для грошового дерева має бути насиченим поживними речовинами та пухким. А щоб нейтралізувати кислотність ґрунту, додайте до нього трохи золи та глини.

Надмірне використання добрив

Товстянка належить до тих рослин, які страждають від надлишку добрив, особливо в зимовий період. Взимку краще взагалі не підживлювати грошове дерево.

Часті пересадки

Молода рослина потребує пересадки 1 раз на рік, але після досягнення трирічного віку пересаджувати товстянку варто не частіше ніж 1 раз на 3 роки. Ця рослина не дуже добре переносить пересадку.

Нестача світла

Грошове дерево не любить затінку, тому слід розміщувати його в добре освітленому місці з розсіяним світлом.