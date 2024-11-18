Чому каланхое з магазину не цвіте вдома: основні причини
Часто трапляється ситуація: у магазині рослина виглядає розкішно, з пишними квітами, а вдома через кілька місяців втрачає красу. Каланхое часто витягується, втрачає нижнє листя, його стебло стає оголеним. Як допомогти рослині адаптуватися вдома та не втратити красу, пише ProstoWay.
Магазинні рослини мають бездоганний вигляд завдяки стимуляторам росту, що забезпечують їх товарний вигляд. Також не завжди продають рослину, яка зможе рости та цвісти протягом багатьох років. Часто продають однорічні, які більше підійшли б для висаджування в клумбу, а не в горщик в кімнату.
Як допомогти каланхое адаптуватися
Щоб рослина змогла легше адаптуватися та зацвіла, важливо створити для неї правильні умови вирощування:
Освітлення. Каланхое потребує сонячного світла, проте сприймає його тільки в першій половині дня. Якщо світла достатньо, листя зелене. При дефіциті пагони витягуються, а листя блідніє, цвітіння не настає.
Температура. Оптимальна температура – до +27°C. Рослина краще переносить прохолоду, але не терпить холод та протяги.
Полив. Застій води призводить до загнивання. Влітку поливати потрібно 2-3 рази на тиждень, а взимку достатньо один раз на тиждень. Обприскування йому не потрібне.
Добрива. Надлишок азоту викликає надмірний ріст листя і заважає цвітінню. При надлишку фосфору нижнє листя опадає, а решта жовтіє. При дефіциті фосфору цвітіння завершується швидше, ніж повинно. Криве листя свідчить про дефіцит калію. Добрива потрібні такі, як для сукулентів, половина дози, вказаної на упоковці. Вносять з середини весни до середини осені раз на два тижні.