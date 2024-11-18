Забезпечивши рослині необхідні умови, ви зможете зберегти її здоров'я і навіть стимулювати цвітіння

Часто трапляється ситуація: у магазині рослина виглядає розкішно, з пишними квітами, а вдома через кілька місяців втрачає красу. Каланхое часто витягується, втрачає нижнє листя, його стебло стає оголеним. Як допомогти рослині адаптуватися вдома та не втратити красу, пише ProstoWay.

Магазинні рослини мають бездоганний вигляд завдяки стимуляторам росту, що забезпечують їх товарний вигляд. Також не завжди продають рослину, яка зможе рости та цвісти протягом багатьох років. Часто продають однорічні, які більше підійшли б для висаджування в клумбу, а не в горщик в кімнату.

Як допомогти каланхое адаптуватися

Щоб рослина змогла легше адаптуватися та зацвіла, важливо створити для неї правильні умови вирощування: