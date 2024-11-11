Причиною, чому спатифілум не можуть зацвісти, може бути нестача поживних речовин

Спатифілум може цвісти цілий рік, якщо йому забезпечити належний догляд. Однак іноді його квіти можуть почати в'янути, пише Express. Найчастіша причина нецвітіння спатифілума – нестача поживних речовин, а особливо калію, який є важливим елементом для зростання квітів. І тоді рослину потрібно підживити, а джя цього згодяться бананові шкірки та яєчні шкаралупи.

Як використовувати бананову шкірку для підживлення спатифілума

Бананові шкірки – відмінне джерело калію та фосфору, які необхідні для цвітіння, а також магнію, який значно покращує здатність рослини поглинати сонячне світло.

Щоб підживити рослину, вам потрібно замочити бананову шкірку в воді на кілька днів, а потім використовувати цю воду для поливу спатифілума.

Ви також можете закопати бананову шкірку глибоко в ґрунт, але не залишайте її на поверхні ґрунту, оскільки це може привабити шкідників.

Як використовувати яєчну шкаралупу для підживлення спатифілума

Ще один корисний інгредієнт – яєчна шкаралупа. Вона багата кальцієм, що допомагає запобігти хворобам рослини та зміцнює стебла.

Перш ніж додавати шкаралупу в ґрунт, її потрібно ретельно вимити, висушити та подрібнити. Потім, коли шкаралупа висохне, вам потрібно вмішати шматочки в ґрунт. Подрібнення яєчної шкаралупи дозволяє їй розкладатися швидше, щоб забезпечити надходження кальцію та інших поживних речовин до коріння рослини.

Однак варто пам’ятати, що підживлення рослини органічними добривами має бути помірним. Підживлювати спатифілум краще не частіше ніж раз на місяць під час вегетаційного періоду, оскільки надмірне внесення добрив може призвести до зворотного ефекту.