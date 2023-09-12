Спатифілум – красива та популярна рослина. Його часто використовують для озеленення будинків та офісів, адже він лишається декоративним постійно завдяки пишному зеленому листю. Але іноді листя спатифілума жовтіє і сохне. У чому проблема та як її позбутися, розповідає AgroMarket.

Неправильний полив

Однією з найчастіших причин пожовтіння листя спатифілуму є надмірний полив та поганий дренаж. Коли ґрунт поганої якості і йому не вистачає належного дренажу, надлишок води може накопичуватися біля коріння, що призводить до хронічного застою води. Це може призвести до загнивання коренів, пожовтіння та в'янення листя. Недостатній полив і низька вологість також можуть стати причиною пожовтіння листя спатифілума, а в результаті – загибелі всієї рослини.

Щоб запобігти цьому, важливо відрегулювати частоту поливу відповідно до потреб рослини та забезпечити належний дренаж ґрунту. Спатифілум вимагає високої вологості, важливо поливати його рясно, дозволяючи ґрунту злегка підсихати між поливами. Спостерігайте за своєю рослиною кілька тижнів, запишіть, коли ви поливали рослину і скільки води використовували. Для поливу необхідно використовувати чисту відстояну воду, найкраще кімнатної температури.

Крім того, розміщення піддону з водою поруч із рослиною або регулярне обприскування листя може допомогти підтримувати необхідний рівень вологості. Влітку обприскувати рослину необхідно 4-5 разів на тиждень. Взимку обприскувати рослину можна рідше, за умови, що у приміщенні не сухе повітря.

Брак добрив

Дефіцит магнію також може призвести до того, що листя пожовкне, а жилки залишаться зеленими. Додавання добрив, що містять магній, допоможе поповнити дефіцит поживних речовин. Раз на тиждень можна додавати азотне добриво для підживлення по листу. Обрізка пожовклого або пошкодженого листя може допомогти рослині зосередити свою енергію на виробництві здорового листя.

Неправильне освітлення

Хоча рослині потрібно довгий світловий день, вона не переносить прямих сонячних променів, особливо в літні місяці. Прямі сонячні промені можуть призвести досонячних опіків, листя знебарвиться і стане більш жовтим. Щоб цього не допустити, важливо помістити рослину в досить освітлене місце, яке не потрапляє під пряме сонячне проміння.

Грибкові захворювання та шкідники

Грибкові захворювання спричиняють не тільки пожовтіння, а й появу чорних плям або мокнучі почорніння на листі. За наявності різних гнилей і плям, рекомендується використовувати фунгіцид.

Уважно огляньте листя, чи немає на них шкідників. При виявленні необхідно використовувати інсектициди, тому що шкідники ушкоджують листову пластину, харчуючись соком рослин, що призводить до пожовтіння листя.

Чому сохнуть кінчики листя

Переважно це відбувається через занадто сухе або занадто холодне повітря в приміщенні при одночасному браку харчування. Усуньте ці недоліки у догляді, і поступово все налагодиться.

Також при огляді рослини необхідно звернути увагу на коріння, чи немає неприємного запаху з горщика. У критичних випадках рослина дістається, коріння промивається під проточною водою, обрізається до здорових тканин, обробляється золою або активованим вугіллям і пересаджується в нову ємність з хорошим дренажем.