Щоб ефективно зупинити поширення попелиці, слід передусім обмежити пересування мурах

У саду мурахи та попелиці часто діють «в тандемі», і хоча самі по собі ці комахи здаються нестрашними, разом вони можуть завдати серйозної шкоди деревам. Їхня взаємодія створює сприятливі умови для швидкого розмноження попелиці, що призводить до ослаблення рослин і втрати врожаю. Як можна побороти непроханих комах завдяки олії, пише ТСН.

Попелиця – один із найнебезпечніших шкідників. Вона харчується соком молодого листя та пагонів, внаслідок чого рослини втрачають силу, ріст сповільнюється, а листя деформується та жовтіє. Крім того, попелиця виділяє солодку рідину, яку називають медяною росою, вона не лише приваблює мурах, а й сприяє розвитку сажистого грибка, що шкодить фотосинтезу.

Мурахи ж у цій історії – своєрідні «охоронці» попелиці. Вони годуються медяною росою та захищають попелиць від природних ворогів, таких як сонечка. Крім того, мурахи переносять колонії попелиць на нові частини рослин, тим самим сприяючи їх розселенню.

Щоб ефективно зупинити поширення попелиці, слід передусім обмежити пересування мурах. Один із доступних способів – створити навколо стовбура бар’єр із тканини, просоченої рослинною олією. Запах олії дезорієнтує мурах, і вони більше не зможуть знайти шлях до колоній попелиць.

Перед встановленням такого бар’єра важливо видалити шкідників із гілок, щоб уникнути шкоди для бутонів чи молодого листя. Також не забувайте регулярно оновлювати просочену тканину, оскільки дощ або сонце знижують її ефективність. Занадто суха пов'язка може нашкодити корі дерева.