Один із найбезпечніших методів боротьби – це використання природного захисту у вигляді ароматичних рослин

Присутність кліщів на присадибній ділянці – це не просто дрібна неприємність. Вони можуть переносити небезпечні захворювання, як бореліоз чи анаплазмоз, що несе загрозу як для людей, так і для домашніх тварин. На щастя, є дієвий спосіб зменшити їхню кількість без використання агресивних препаратів. Детальніше про них пише ТСН.

Які рослини допоможуть тримати кліщів подалі

Гвоздика – не лише гарна декоративна квітка, а й природний репелент. Її специфічний аромат створює неприємні умови для кліщів, і вони уникають територій, де вона росте. Це своєрідна жива бар’єрна зона для шкідників.

Герань також ефективна у відлякуванні не тільки кліщів, а й інших комах, таких як комарі чи мошки. Крім того, ця рослина добре приживається на різних типах ґрунту, тому догляд за нею не потребує багато зусиль.

Чорнобривці мають виражений аромат, який неприємний для кліщів, хоча для людей залишається досить приємним. Їх часто висаджують уздовж грядок або біля входу до будинку, щоб створити ароматичну перешкоду для небажаних гостей.