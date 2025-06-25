Якщо шкідники вже з’явилися, не поспішайте використовувати отрутохімікати

Різноманітні шкідники можуть за короткий час зіпсувати всю вашу працю над кущами малини, пошкодивши пагони, листя і, що найгірше – самі ягоди. Щоб цього уникнути, важливо знати, з ким маєте справу, і вчасно вжити заходів. Детальніше про боротьбу зі шкідниками, пише «Сусідка».

Найнебезпечніші шкідники малини: кого остерігатися

У боротьбі за врожай потрібно починати з виявлення ворога. Найчастіше малину атакують п’ять головних шкідників:

Малинно-суничний довгоносик – дрібний темний жук, який підгризає квітконіжки ще до цвітіння. Через це бутони опадають, і ягід ви не дочекаєтесь.

Малинна попелиця – маленька комаха, що заселяє молоді пагони та нижню сторону листя. Вона висмоктує сік, через що листки скручуються, кущ слабне, а ще з'являється липкий наліт, де можуть розвиватися грибкові захворювання.

Малинний жук – саме його личинки ви можете знайти всередині ягоди. Дорослі комахи поїдають листя й квіти, а яйця відкладають у зав’язі, з яких згодом з’являються черв’ячки.

Малинна галиця (стеблова муха) – її личинки поселяються в пагонах, утворюючи здуття. Такі гілки стають ламкими й припиняють ріст.

Павутинний кліщ майже непомітний шкідник, що залишає по собі тоненьку павутинку й дрібні жовті плями на листі. Він висмоктує соки, ослаблюючи рослину.

Профілактика та натуральні засоби: як зберегти малину

Щоб уникнути масштабної навали, найкраще діяти на випередження:

після збору врожаю видаляйте старі пагони , які вже не плодоносять. Їх варто спалити разом із опалим листям, бо саме там зимують личинки шкідників;

не допускайте загущення малиннику, добрий повітрообмін знижує ризик появи хвороб і комах;

восени перекопайте землю навколо кущів. Це допоможе знищити комах, які сховалися в ґрунті на зимівлю.

Якщо шкідники вже з’явилися, не поспішайте використовувати отрутохімікати. Почніть з безпечних, природних методів:

настої рослин – чудова альтернатива хімії. Наприклад, 200 г цибулиння залийте 10 літрами води і дайте настоятися 4-5 днів. Отриманим настоєм обприскуйте кущі;

використовуйте полин, часник або тютюновий пил, ці запахи відлякують багатьох шкідників;

біопрепарати – сучасне рішення на основі природних мікроорганізмів. Вони нешкідливі для людей і корисних комах, але згубні для паразитів.

Хімічні засоби варто залишити на крайній випадок, лише при сильному ураженні. І навіть тоді потрібно строго дотримуватись інструкцій та не обробляти кущі під час цвітіння чи перед збором ягід.