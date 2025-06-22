Встигніть зробити це у червні: чим обробити малину від довгоносика
Малина – одна з найулюбленіших ягід літа, але врожаю часто загрожує небезпечний шкідник – малиновий довгоносик. Цей маленький жучок здатен пошкодити бутони та зав’язі, залишивши вас без частини ягід. Використовувати хімічні засоби в період цвітіння небажано, адже це шкодить і рослинам, і корисним комахам. Саме тому народні методи боротьби – безпечна та ефективна альтернатива, яка допоможе зберегти врожай. Що застосувати проти довгоносика, пише УНІАН.
Хто такий малиновий довгоносик
Це невеликий жук темно-сірого або чорного кольору з характерним хоботком. Він шкодить листю, квітам і зав’язям малини, відкладаючи туди личинок. Без боротьби жук може суттєво зіпсувати врожай.
Перевірені народні засоби:
Часниковий настій. Подрібніть приблизно 200 г часнику, залийте літром води, настоюйте 24 години. Отриманим розчином обприскуйте кущі: довгоносики не витримують сильного аромату.
Відвар полину. Кілограм подрібненої полинової трави залийте 3 л води, доведіть до кипіння, потримайте 10 хв, охолодіть, процідіть і доведіть до 10 л. Цей засіб має гірко-дратівливий ефект – шкідники уникають його.
Гірчичний розчин. Розчиніть 100 г сухої гірчиці в 3 л теплої води. Обробляйте рослини для захисту.
Профілактично над кущами розсипають деревну золу, а також висаджують поруч чорнобривці, нагідки або часник, це відлякує довгоносика і інші комах-шкідників.
Додаткові природні методи захисту:
природні вороги: приваблюйте у сад птахів (горобці, синиці) і корисних комах (жужелиці), встановивши годівниці, поїлки або прихистки – вони знищують шкідників у природній спосіб;
час обробки: найкраще проводити обприскування рано вранці або ввечері, уникати погодних умов із опадами та спеки – тоді ефект від настоїв буде максимальним;
очищення саду: восени обов’язково прибирайте опале листя, обрізайте старі гілки, де жуки можуть переховуватись або зимувати.