Оптимальна густота посадки 2-3 кущі на квадратний метр

Малина – одна з найщедріших ягід на городі. Вона здатна тішити не лише щедрим урожаєм, а й швидко розростатися, утворюючи численні молоді пагони навколо куща. З першого погляду це здається перевагою, але насправді зайва поросль може нашкодити. Чим більше таких пагонів, тим менше поживних речовин і вологи залишається основному кущу і, як наслідок, ягід стає менше, вони дрібніші й менш солодкі. Як правильно позбутися зайвої порослі, пише VSN.

Зайва поросль конкурує з головною рослиною за світло, воду і мінерали. Кущ виснажується, і замість очікуваних соковитих плодів ви отримуєте мізерний результат. Тому регулярне видалення пагонів – обов’язкова частина догляду за малиною, яку не можна ігнорувати.

Що робити

Насамперед варто оглянути насадження: якщо біля одного куща вже з’явилося кілька молодих «відводків» – це сигнал до дій. Зайві пагони слід обрізати не ривком, а акуратно, за допомогою секатора. Землю навколо пагону слід трохи відгорнути, обрізати його біля самої основи, а потім знову засипати коріння, щоб уникнути втрати вологи та проникнення інфекцій.

Обрізку краще проводити кілька разів за сезон – не менше чотирьох-п’яти. Так, це потребує зусиль, але результат того вартий: кущі стають сильнішими, врожай більшим, а сама ділянка виглядає доглянутою, а не схожою на зарості.

Оптимальна густота посадки 2-3 кущі на квадратний метр. Усе, що виходить за межі цієї норми, лише виснажує малину. Тож не бійтеся проріджувати, рослина лише виграє.

Чому це працює

Після обрізки кущ спрямовує всі ресурси на розвиток плодів, а не на підтримку «зайвих» пагонів. У результаті ягоди виростають більшими, смачнішими й дозрівають рівномірно. Крім того, краще провітрювання зменшує ризик грибкових захворювань і розмноження шкідників.